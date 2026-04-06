Non un semplice incontro, ma un vero e proprio passaggio evolutivo per l’economia montana: è questo il bilancio della colazione-workshop transfrontaliera FemECoPLUS che si è svolta a Tarvisio, riunendo quasi 50 imprenditrici tra Friuli e Austria in un laboratorio operativo di cooperazione alpina.

Le partecipanti, provenienti dai territori del GAL Euroleader, Open Leader e LAG Hermagor, hanno coinvolto anche i centri urbani di Udine, Villach e Klagenfurt, confermando la capacità della rete di connettere aree montane e città. Il progetto, nato nel 2023 con 47 pioniere, ha oggi raggiunto 96 aderenti, consolidando una comunità economica femminile sempre più strutturata.

Dalla conoscenza alla progettualità concreta

L’appuntamento di Tarvisio ha segnato il momento in cui la community ha iniziato a tradurre il valore delle relazioni in azioni concrete. Attraverso sei tavoli di lavoro misti italo-austriaci, le imprenditrici hanno fatto emergere bisogni e possibili convergenze: il risultato è di 20 idee di collaborazione, di cui 6 micro-prototipi già sviluppati in forma strutturata.

Le proposte spaziano dalla costruzione di pacchetti integrati tra realtà dei diversi territori allo sviluppo di reti capaci di coinvolgere ulteriori partner, configurando le imprenditrici come ponti attivi tra competenze e opportunità locali. La crescita della rete continua a essere sostenuta dal “passaparola gentile”, un meccanismo fiduciario che permette di ampliare la community in modo autentico.

Il commento

Annalisa Bonfiglioli, vicepresidente di Cramars (Lead Partner di Progetto), sottolinea la concretezza del percorso: “Quello che sta accadendo dentro FemECoPLUS è qualcosa di molto concreto: stiamo vedendo nascere connessioni vere, che partono dalle persone e arrivano a immaginare collaborazioni reali. Il passaparola gentile sta facendo la differenza, perché costruisce una rete basata sulla fiducia. Tarvisio è stato un passaggio chiave: da comunità che si conosce a comunità che inizia a progettare insieme, anche oltre confine”.

Prossimi passi

L’incontro si inserisce nel programma Interreg VI-A Italia–Austria 2021–2027. L’obiettivo è la costruzione di una comunità economica femminile transfrontaliera stabile, capace di incidere sui processi di sviluppo, innovazione e sostenibilità dei territori alpini. Il percorso proseguirà con un nuovo appuntamento di co-progettazione già in calendario per il 22 maggio 2026.