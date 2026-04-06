Pasquetta di incidenti sui sentieri del Friuli: tre escursionisti feriti, uno con trauma cranico

Pasquetta impegnativa, in Friuli, anche sul fronte degli incidenti in montagna che hanno richiesto l’intervento immediato dei tecnici del Soccorso Alpino e dell’elisoccorso regionale nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile. Tra le province di Udine e Pordenone, tre escursionisti sono rimasti feriti a seguito di scivolate e cadute lungo i sentieri, rendendo necessarie operazioni di recupero in quota.

Barcis: infortunio lungo il sentiero del Lago

Il primo allarme è scattato intorno alle 13:50 a Barcis. Un uomo di Udine del 1969 è rimasto vittima di una caduta lungo il sentiero degli Alpini, il percorso che circonda il lago. L’escursionista ha riportato una probabile frattura alla caviglia. Sul posto sono intervenuti sette tecnici della stazione di Maniago insieme ai Vigili del Fuoco. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato a spalle fino all’ambulanza. L’intervento si è concluso verso le 14:30.

Moggio Udinese: scivolata sulla neve allo Zouf di Fau

Quasi in contemporanea, il Soccorso Alpino di Moggio è stato attivato per una donna infortunatasi a quota 1.330 metri, nei pressi del ricovero Zouf di Fau. La donna, in comitiva con altri escursionisti, è scivolata sulla neve procurandosi una possibile frattura a un arto inferiore. Data l’impervietà della zona, la Sores ha inviato l’elisoccorso regionale. La ferita è stata imbarellata e trasportata all’ospedale di Tolmezzo poco prima delle 15:00.

Tramonti di Sopra: caduta alle Pozze Smeraldine

Alle 15:50 circa, un nuovo incidente si è verificato nel comune di Tramonti di Sopra. Una donna ha riportato un trauma cranico e un infortunio a un arto inferiore lungo il sentiero che conduce alle Pozze Smeraldine, nel tratto tra Pradiel e Frasseneit (zona Aquila del Frascola). Recuperata dall’equipaggio dell’elisoccorso, l’infortunata è stata condotta all’ospedale di Udine.