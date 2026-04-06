Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 7 aprile

Ancora per qualche giorno, un robusto anticiclone sull’Europa occidentale garantirà meteo stabile con temperature superiori alla norma in Friuli Venezia Giulia. La giornata di martedì 7 aprile sarà caratterizzata dal bel tempo su tutto il territorio regionale, con un cielo che si manterrà in prevalenza sereno. Le prime ore del mattino vedranno protagonista il Borino a Trieste, destinato però a calare progressivamente per lasciare spazio, durante il resto della giornata, a più miti venti di brezza.

Sotto il profilo termico, si registreranno temperature decisamente piacevoli durante le ore diurne in pianura e nelle valli, dove le massime oscilleranno tra i 22°C e i 24°C, a fronte di minime mattutine comprese tra i 7°C e i 10°C. Lo scenario cambia leggermente lungo la fascia costiera: qui le minime saranno più alte, tra i 10°C e i 12°C, ma le massime pomeridiane resteranno più contenute, fermandosi tra i 17°C e i 19°C, a causa dell’effetto mitigatore della brezza marina.

Per quanto riguarda la montagna, a 1000 metri di altitudine si prevede una temperatura di 13°C, mentre a quota 2000 metri il termometro segnerà 7°C, confermando la stabilità atmosferica che sta interessando l’intero arco regionale.