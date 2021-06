Il film girato a Tarvisio.

La Valcanale di nuovo come location per un film. Dopo le pellicole girate in passato – un esempio su tutti, “La Ragazza del lago” girato nel 2007 -, i laghi di Fusine tornano protagonisti al cinema.

L’occasione è stata data dalle riprese di “Robbing Mussolini“, girato dal regista Renato De Maria, con Matilda De Angelis, Pietro Castellitto e Isabella Ferrari nel cast. Il film, prodotto da Netflix e Bibi Film in collaborazione con Film Commission, ha visto il Tarvisiano come set di straordinarie riprese, che si sono concluse il 4 giugno.

Tanta la soddisfazione per essere stati scelti per una pellicola così importante. ” Le bellezze naturalistiche dei Laghi di Fusine e del nostro territorio saranno protagoniste nel film. Come Amministrazione – sintetizza Antonio Petterin, assessore alla Cultura del Comune di Tarvisio – siamo stati felici di ospitare alcune delle riprese che daranno sicuramente visibilità e lustro a tutto il nostro territorio nel panorama televisivo nazionale ed internazionale”.

