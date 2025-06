Pellegrinaggio Giubilare al Monte Lussari: quattro vescovi al Santuario dei Tre Popoli

Sabato 21 giugno il pellegrinaggio giubilare al Monte Lussari.

Sabato 21 giugno si terrà un evento straordinario al Santuario del Monte Lussari, nel cuore delle Alpi Giulie, in occasione dell’Anno Giubilare della Speranza: un pellegrinaggio internazionale che vedrà la presenza di quattro vescovi provenienti da Italia, Slovenia e Austria, simbolo di unità e fede condivisa tra popoli diversi.

A pochi giorni dalla festività di San Giovanni Battista (24 giugno), che tradizionalmente apre la stagione estiva sul Monte, il pellegrinaggio rappresenta anche l’avvio del tempo giubilare per uno degli otto luoghi giubilari dell’Arcidiocesi di Udine. A presiedere la celebrazione sarà l’Arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba, affiancato da mons. Redaelli (Arcivescovo di Gorizia), mons. Zore (Lubiana) e mons. Marketz (Gurk-Klagenfurt). Sarà presente anche mons. Slavko Rebec, vicario generale della diocesi di Capodistria.

Tre popoli uniti in preghiera per la pace

“Abbiamo pensato a un evento speciale per il Giubileo, in un tempo storico segnato da forti tensioni e conflitti – spiega don Emanuele Paravano, parroco del Comune di Tarvisio –. Vogliamo affidarci a Maria, Regina della Pace, perché interceda per l’umanità”. Il pellegrinaggio acquista particolare significato grazie alla presenza congiunta dei vescovi dei tre popoli che tradizionalmente si ritrovano al Lussari: italiani, sloveni e austriaci.

Il Santuario, noto anche come “Santuario dei tre popoli” (Svete Višarje in sloveno, Luschariberg in tedesco), sorge su un crocevia spirituale e culturale, e continua a rappresentare un luogo di incontro ecumenico e interetnico, dove la fede supera confini e differenze.

Programma e modalità di accesso

Il ritrovo è previsto per le ore 11 nei pressi della croce di Aquileia, poco sotto la cima. Da lì partirà una breve processione verso il Santuario, dove sarà celebrata la Santa Messa multilingue, in italiano, sloveno e tedesco.

Il Santuario è raggiungibile tramite telecabina da Camporosso, già attiva dallo scorso 1° giugno. Per i pellegrini che desiderano salire a piedi, è previsto un cammino di preghiera lungo il Sentiero del Pellegrino, con partenza alle ore 8 dall’imbocco del percorso, guidati da don Paravano.

Lussari, tappa del Cammino Celeste

Il Santuario del Lussari è anche il traguardo del Cammino Celeste, itinerario spirituale che parte dall’isola di Barbana (Grado) e, in dieci tappe attraverso il Friuli, giunge fino alla cima del Monte Lussari. Ogni giorno vi si celebrano tre Messe in tre lingue, a testimonianza della sua vocazione internazionale. “Abbiamo già accolto molti pellegrini, anche dalla Polonia e dai Balcani – racconta don Paravano –. È un segno forte che ci sentiamo parte di un grande itinerario di fede che attraversa l’Europa“.

La telecabina del Lussari è aperta tutti i giorni fino al 28 settembre (e nei giorni 4-5 ottobre), con orario 9.00–17.15. La domenica l’orario è continuato (8.30–18.15) e nei venerdì di agosto è prolungato fino alle 22.45.