I piccoli ciclisti a lezione di sicurezza con l’aiuto della Polizia

Piccoli ciclisti a lezione di sicurezza.

Un Meeting all’insegna dello Sport, del Divertimento e della Sicurezza Stradale quello che si è svolto a Tarvisio per i giovanissimi ciclisti dal 20 al 23 giugno 2024. Con la presenza della Polizia di Stato sempre vicina alle attività della Federazione Ciclistica Italiana, il Meeting è stata infatti anche l’occasione per promuovere la sensibilizzazione delle tematiche legate alla sicurezza stradale, un tema di fondamentale importanza per la comunità ciclistica.

Sabato 22 giugno la Polizia Stradale di Udine era presente a Tarvisio con un ufficio mobile, una moto ed uno stand con le apparecchiature in uso. Inoltre gli operatori attraverso video e slide hanno interessato i giovanissimi atleti sui rischi della strada ed i comportamenti corretti da tenere ben presente mentre la si percorre in sella alla bici, per scongiurare ogni pericolo e per poter appunto pedalare in sicurezza. Gli interventi sono stati molto apprezzati dai ragazzi che hanno partecipato con curiosità ed interesse.