Al centro delle proteste i tempi di attesa all’ospedale e il sovraccarico del personale.

Liste d’attesa troppo lunghe e personale dell’ospedale in sovraccarico: per protestare contro questa situazione, l’associazione Diritti del Malato ha organizzato un flash mob che si terrà sabato 29 giugno alle ore 17 davanti al Santa Maria della Misericordia di Udine con l’obiettivo di sostenere la Sanità pubblica e i lavoratori del settore.

L’iniziativa nasce dall’urgenza di tutelare i diritti dei pazienti e di richiedere condizioni lavorative dignitose per il personale sanitario, spesso sottoposto a stress e sovraccarico di lavoro. La situazione all’interno dell’ospedale di Udine è critica soprattutto al Pronto Soccorso ove nonostante gli sforzi del personale i cittadini sono costretti a lunghe attese.

“Chiediamo con forza che l’Ospedale di Udine provveda all’assunzione di nuovo personale medico, infermieristico e sanitario – afferma Anna Agrizzi, presidente dell’Associazione Diritti del Malato di Udine -, per colmare le lacune esistenti e garantire un servizio efficiente e umano. Solo così sarà possibile assicurare ai cittadini un’assistenza sanitaria adeguata e rispettosa dei loro diritti. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare al flashmob del 29 giugno per fare sentire la propria voce e sostenere questa importante causa. Uniamo le forze per un sistema sanitario migliore e per la dignità dei lavoratori del settore”.