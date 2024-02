Designato il commissario per il recupero della miniera di Cave del Predil.

E’ Massimo Canali, direttore centrale dell’Ambiente, il nuovo commissario straordinario per gli interventi di recupero dell’ex miniera di Cave del Predil nel Tarvisiano. La I Commissiona consiliare, sotto la presidenza di Alessandro Basso (FdI), ha infatti dato il via libera a maggioranza, alla sua nomina.

La scelta, come ha spiegato in aula l’assessore regionale competente, Fabio Scoccimarro, si inquadra “nell’ultima fase delle operazioni di messa in sicurezza del comprensorio, che dovranno concludersi entro la fine del 2025. La designazione di Canali non determina un trattamento economico per il direttore centrale”.

Al termine del commissariamento, la proprietà del comprensorio attualmente in capo alla Regione sarà trasferita al Comune di Tarvisio e che i lavori dei prossimi due anni – dal

costo di circa 2 milioni, che vanno ad aggiungersi ai 2,5 già spesi – comportano la messa in sicurezza idrogeologica dei bacini di sedimentazione e la bonifica ambientale relativa alla presenza del tallio, un metallo che a valori elevati può avere impatti sanitari. L’ingresso dell’ex miniera è già visitabile e, al termine del recupero, il Comune di Tarvisio potrà ampliare l’attività storico-culturale a Cave del Predil.