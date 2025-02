Oltre 380 atleti da tutto il mondo, a Tarvisio i Campionati mondiali juniores di sci alpino

Atleti da tutto il mondo per i campionati mondiali juniores di sci alpino a Tarvisio.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara ad accogliere i Campionati Mondiali Juniores di sci alpino, che si terranno a Tarvisio dal 24 febbraio al 6 marzo 2024. L’evento è stato presentato dal governatore Massimiliano Fedriga e dall’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, che hanno evidenziato il valore strategico della manifestazione per la promozione del territorio.

“Questo appuntamento si inserisce in un percorso più ampio, in cui la valorizzazione del territorio passa attraverso la comunicazione e la capacità organizzativa. Eventi di questa portata, analogamente ad altri degli ultimi anni, aumentano la visibilità della nostra Regione, rafforzando il suo posizionamento nel panorama internazionale e aprendo la strada a nuove opportunità” ha detto Fedriga.

Il presidente della Regione, dopo aver ringraziato l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini e PromoTurismoFvg per essere riusciti a portare in regione questi Campionati, ha evidenziato come la stagione 2024/25 stia registrando risultati straordinari in termini di attrattività, confermando il Friuli Venezia Giulia come una destinazione competitiva nel settore degli sport invernali e del turismo. Al contempo ha anche ribadito la necessità di un impegno condiviso tra istituzioni e imprenditoria privata per consolidare questi risultati.

“Il territorio – ha sottolineato Fedriga – deve essere sempre più ricettivo e dotato di strutture di qualità, così da poter attrarre nuovi investimenti nel settore turistico e sportivo. La Regione è presente con contributi e normative di sostegno, ma il successo non è scontato: abbiamo opportunità importanti che dobbiamo cogliere, perché potrebbero non ripresentarsi. Gli investimenti che facciamo sono finanziati con le risorse dei cittadini e, per questo, devono essere impiegati in modo strategico e responsabile, nell’interesse della collettività”.

Da parte sua l’assessore Bini ha affermato che l’assegnazione di questa prestigiosa manifestazione rappresenta l’ennesimo grande evento sportivo che si svolge in Friuli Venezia Giulia. “È un’opportunità straordinaria – ha detto l’esponente della Giunta – per promuovere la nostra regione, che offre non solo impianti all’avanguardia, ma anche un contesto naturalistico unico, con attrazioni come i Laghi di Fusine e il Monte Lussari. Inoltre, è motivo di grande soddisfazione constatare che Tarvisio ha registrato una crescita del 49 per cento durante le recenti festività natalizie e di inizio anno, un risultato che premia il lavoro svolto”.

“Abbiamo dimostrato – ha aggiunto l’assessore – che è possibile realizzare un evento di alto livello con costi contenuti, spendendo un terzo rispetto ad altre edizioni organizzate in altre località. Questo conferma la nostra capacità di coniugare qualità e sostenibilità economica nell’organizzazione di manifestazioni sportive di grande portata”.

L’evento vedrà la partecipazione di 60 nazioni, per un totale di 382 atleti in gara. Avrà anche un impatto significativo sul comparto turistico, con 6.320 pernottamenti previsti, che daranno un impulso all’economia locale e al settore dell’accoglienza. Infine, in un’ottica di accessibilità e promozione dello sport, la competizione sarà a ingresso gratuito per il pubblico, permettendo a tutti gli appassionati di assistere alle competizioni senza alcun costo di ticketing.