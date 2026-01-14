Le regine della velocità dello sci alpino tornano protagoniste sulle Alpi Giulie per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Nel fine settimana del 17 e 18 gennaio, Tarvisio ospiterà la Audi FIS Ski World Cup, riportando la Coppa del Mondo femminile di sci alpino in Friuli Venezia Giulia a quindici anni dall’ultima edizione.

Sulla spettacolare pista Di Prampero, le migliori interpreti delle discipline veloci si sfideranno in Discesa Libera e Super G, in un contesto di assoluto rilievo internazionale e a poche settimane dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’evento è promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso PromoTurismoFVG, con il supporto della FIS, della FISI, del Comune di Tarvisio e del Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo.

Una settimana intensa

Se la macchina organizzativa è in moto da mesi, il programma completo si sviluppa nell’arco di cinque giornate, scandite da arrivi, allenamenti ufficiali e gare. Le squadre nazionali sono giunte in Valcanale oggi, mercoledì 14 gennaio, giornata dedicata all’accreditamento e all’avvio delle attività organizzative, con il primo TCM, il meeting riservato ai capi delegazione, ospitato presso il Centro culturale Julius Kugy. Domani, giovedì 15 gennaio, si entra nel vivo, con la prima delle due giornate di prove sulla pista Di Prampero, fondamentali per permettere alle atlete di prendere confidenza con il tracciato. Venerdì si replica. Le gare si disputano nel weekend: sabato 17 gennaio è in programma la Discesa Libera, con inizio alle ore 10.45, mentre domenica 18 gennaio si chiude con il Super G, con inizio alle ore 11.15.

Le presenze

La tappa di Tarvisio della Audi FIS Ski World Cup 2026 si appresta ad avere al cancelletto di partenza 57 atlete complessive tra le due gare, le prime della classe nelle discipline veloci del circuito femminile, in rappresentanza di 17 nazioni. Attesissima la leggenda statunitense Lindsey Vonn, un nome che a Tarvisio evoca ricordi indelebili. Fu proprio l’atleta americana a trionfare in Super G nelle ultime due edizioni della Coppa del Mondo sulla Di Prampero, nel 2009 e nel 2011, scrivendo alcune delle pagine più iconiche della storia sportiva della pista. Nel 2011 vinse inoltre, a fine stagione, la Coppa di Discesa, la Coppa di Super G e la Coppa di Combinata; nel 2009 conquistò la classifica generale, oltre alle Coppe di Discesa e Super G.



Un’atleta capace di infiammare il pubblico con il suo stile aggressivo e con una storia sportiva che ha già incrociato più volte le nevi della Di Prampero. L’Italia, dal canto suo, vorrà sicuramente tenere alta la propria bandiera nella gara di casa, con Sofia Goggia, seconda nella classifica di Super G alle spalle della neozelandese Alice Robinson, altra big del circuito.



Con l’azzurra, le compagne di squadra Laura Pirovano, terza nella classifica di specialità, ed Elena Curtoni, presente a Tarvisio anche quindici anni fa. Accanto a loro, un gruppo di velociste che sta segnando la stagione: la tedesca Emma Aicher, l’austriaca Cornelia Hütter, insieme a nomi come Kajsa Vickhoff Lie, Mirjam Puchner, Romane Miradoli, Ester Ledecká, Jasmine Flury, Ilka Štuhec e Kira Weidle-Winkelmann, protagoniste di questa stagione.

Viabilità e trasporti

In occasione della manifestazione, in programma a Tarvisio dal 14 al 18 gennaio, la Polizia Locale di Tarvisio ha previsto limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta nell’area della Telecabina del Monte Lussari e lungo via Lussari a Camporosso, per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dell’evento. Fino a lunedì 19 gennaio, compreso il periodo necessario allo smontaggio delle strutture, è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli non autorizzati nei parcheggi limitrofi alla Telecabina del Lussari, riservati all’organizzazione e agli operatori dell’evento.



Sono inoltre previste limitazioni al traffico veicolare: – da mercoledì 14 a venerdì 16 gennaio, divieto di transito in via Lussari (dalla rotonda di via Valcanale fino all’incrocio per il civico 32 – pubblico esercizio Kasarnjak). Deroghe previste esclusivamente per veicoli autorizzati con pass, residenti e frontisti, mezzi per il carico e scarico di persone o materiali diretti alla Telecabina. Sabato 17 gennaio (giorno di gara – Discesa Libera), dalle 7.00 alle 21.00, senso unico in via Lussari, solo per veicoli autorizzati, dalla rotonda di via Valcanale verso la Telecabina. Domenica 18 gennaio (giorno di gara – Super G), dalle 7.00 alle 15.00, confermato il senso unico con le stesse modalità del sabato. È stata istituita un’area dedicata ai veicoli che trasportano persone con difficoltà di deambulazione in prossimità dell’accesso sud della Telecabina. Le aree e la viabilità saranno riaperte progressivamente al termine delle esigenze di sicurezza legate all’evento. I veicoli in sosta o in transito non conformi all’ordinanza potranno essere rimossi.



La segnaletica temporanea sarà installata e presidiata lungo i tratti interessati. Per gli spettatori in possesso di biglietto per l’accesso in tribuna – che lo ricordiamo sono andati esauriti già nelle scorse settimane – sono stati istituiti a Camporosso i parcheggi auto e camper P1 e P1 bis. La tribuna fronte pista Di Prampero è suddivisa in tre settori: Centrale, Lato Ovest e Lato Est. I posti non sono numerati e vengono occupati in base all’ordine di arrivo. Per entrambi i giorni di gara, i varchi apriranno alle ore 9.30 ed è consigliato arrivare per tempo. Per chi raggiungerà la Valcanale in treno, il Comune di Tarvisio ha attivato uno speciale servizio di bus turistico, operativo anche nei giorni della Tarvisio FIS Ski World Cup: un mezzo da 8 posti che collega Camporosso con la stazione ferroviaria FS di Boscoverde, con 3 corse al mattino e 3 al pomeriggio durante le giornate indicate.

Gli altri eventi.

Gli eventi collaterali Accanto alle competizioni sportive, la settimana della Audi FIS Ski World Cup 2026 di Tarvisio propone un ricco calendario di eventi collaterali aperti al pubblico, pensati per coinvolgere tifosi, cittadini e visitatori. Il programma si apre giovedì 15 gennaio, con un appuntamento culturale di grande suggestione: alle ore 19.00, presso il Centro culturale Julius Kugy di Tarvisio, è in programma la proiezione, alla presenza dell’autore, del video documentario “Mission Mt. Mangart” di Chris Anthony, una delle figure più autorevoli e carismatiche dello sci e dell’alpinismo internazionale.

Sciatore estremo, esploratore e storyteller, è noto per aver unito l’approccio sportivo alla dimensione narrativa e culturale della montagna. Nel corso della sua carriera ha realizzato numerosi progetti cinematografici e documentari dedicati alle grandi catene montuose del mondo. Il cuore del fine settimana è sabato 17 gennaio, giornata dedicata alla Discesa Libera femminile, in programma alle ore 10.45 sulla pista Di Prampero.

Al termine della gara, dalle ore 14.30, l’atmosfera si accende nella Finish Area di Camporosso di Tarvisio con l’après-ski ufficiale firmato RTL 102.5: una grande festa aperta al pubblico con i conduttori Angelo Baiguini, Jessica Brugali e il DJ Sautufau, per un pomeriggio di musica e intrattenimento ad alta energia. In serata, alle ore 18.15, sempre nella Finish Area, si svolgerà la cerimonia di premiazione della Discesa Libera (DH), seguita dal sorteggio dei pettorali del Super G, momento simbolico