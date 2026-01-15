Camion contro le barriere sull’A4, coinvolto anche un furgone: 2 feriti

Incidente questa mattina in A4.

Incidente poco dopo le ore 5 di oggi giovedì 15 gennaio nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 tra Meolo e San Donà di Piave in direzione Trieste, precisamente al chilometro 421 all’altezza del comune di Fossalta di Piave.

Stando a una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia Stradale, un autoarticolato ha cominciato a sbandare e ha terminato la propria corsa contro le barriere di calcestruzzo centrali. Nel violento urto é rimasto coinvolto un furgone che stava sopraggiungendo nella stessa direzione ed era in fase di sorpasso.



Due i feriti lievi, entrambi occupanti del furgone. Provvidenziali e fondamentali si sono rivelate le barriere di sicurezza che hanno impedito il salto di carreggiata nella direzione opposta del mezzo pesante lungo la direttrice Venezia. Al momento dell’incidente il traffico scorreva normalmente. Tuttora si registrano code in direzione Trieste per consentire non solo la rimozione del mezzo pesante, ma anche la pulizia dai detriti in entrambe le carreggiate. In particolare nel tratto dove é avvenuto l’incidente si procede su due corsie di marcia anziché su tre.

A causa del violento urto sarà necessario spostare e rimuovere una decina di New Jersey che risultano danneggiati e le operazioni si protrarranno per diverso tempo. Per questo motivo si raccomanda ai conducenti che provengono da Venezia e percorrono la A4 l’uso moderato della velocità.