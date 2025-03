Da edificio abbandonato ad elegante B&B: nuova vita al casello ferroviario di Tarvisio

L’ex casello ferroviario di Tarvisio è diventato un B&b.

Da edificio fatiscente, a B&B: un angolo di storia dimenticata è tornato a nuova vita a Tarvisio. L’antico casello lungo la Ferrovia Pontebbana, inaugurato nel lontano 1873 e un tempo punto di riferimento strategico per il collegamento tra Tarvisio e Villaco, era infatti ridotto a macerie.

Abbandonato, bruciato, e trascurato nel corso degli anni, il casello si trovava in uno stato di completo degrado quando l’imprenditore Kevin Roseano, di origini italo-austriache, ha deciso di intervenire. Con una grande operazione di recupero, Roseano ha trasformato quello che era un simbolo del passato in un moderno e lussuoso Bed & Breakfast, che si chiama proprio “Al casello”. Il progetto, portato avanti dalla sua società Alpine Ventures srl, è stata un’occasione per ridare vita a un luogo carico di storia, proprio lungo la ciclovia Alpe Adria, ora parte di un percorso turistico e ricreativo.

“In questi giorni è stata ufficialmente inaugurata una nuova struttura turistico-ricettiva denominata “Al Casello”, dotata di 4 bellissime unità immobiliari – ha spiegato il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette -. Questo grazie ad un giovane imprenditore di Arnoldstein, Kevin Roseano, che ha acquistato e ristrutturato l’edificio ex casello ferroviario lungo la ciclovia Alpe Adria, nel pieno centro cittadino. Complimenti a Kevin e alla sua famiglia che con questo intervento non solo ha riqualificato un immobile che per molti anni è stato sede di degrado e pericolo, ma potrà offrire nuovi servizi lungo la ciclovia tra le più belle e più importanti d’Europa”.