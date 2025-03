Udine, giovane accoltellato mentre cammina in via Roma: si cerca l’aggressore

Un 20enne è stato accoltellato in via Roma a Udine.

Episodio di violenza nel tardo pomeriggio di oggi a Udine: un giovane di nazionalità afgana è stato accoltellato mentre si trovava in compagnia di alcuni amici in via Roma, a pochi passi da piazza Repubblica. Il ragazzo è stato colpito al fianco sinistro con un fendente improvviso e si è accasciato a terra in pochi istanti, lasciando attoniti i testimoni presenti.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane, che sarebbe in condizioni critiche. Dopo aver tamponato la ferita, i medici lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Le autorità sono ora al lavoro per rintracciare l’aggressore, che si è dato alla fuga subito dopo il colpo. Le indagini si stanno concentrando sulle dichiarazioni dei testimoni e sull’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Un altro accoltellamento è avvenuto, sempre nel pomeriggio di oggi, in via Sabbadini (zona piazzale Cella) dove un giovane è stato trovato riverso a terra, anche in questo caso con ferita da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Resta da capire se i due casi sono collegati o meno.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++