Lo snow rugby a Tarvisio.

Conto alla rovescia per uno degli appuntamenti sportivi più divertenti e bizzarri del Friuli: a gennaio, infatti, torna il torneo di Snow Rugby a Tarvisio, giunto all’undicesima edizione. Nato da un’idea di Alberto Stentardo, l’evento porta il gioco della palla ovale sulla coltre bianca ai piedi della pista Di Prampero.

Dal 12 al 14 gennaio, quindi, gli atleti (maschi, femmine, categoria Old e torneo Under 14) si cimenteranno su un campo del tutto particolare, per un’iniziativa che unisce sport e festa: saranno 40 le squadre che si sfideranno e il 70 per cento di esse provengono dall’estero.

Le regole sono quelle del beach rugby (e d’altronde, se si può giocare sulla sabbia, perché non sulla neve): una sfida cinque contro cinque in due tempi da cinque minuti, per rendere il gioco più veloce e spettacolare. D’altronde, l’evento è seguito da centinaia di appassionati e curiosi e nella scorsa edizione ha portato nel comprensorio montano oltre 400 atleti.