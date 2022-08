Temporale, vento e alberi caduti: i danni del maltempo a Tavagnacco

Molti gli interventi dovuti al maltempo a Tavagnacco.

Sono stati piuttosto significativi i danni che nel pomeriggio di oggi, sabato 6 agosto, l’improvviso maltempo ha causato nel comune di Tavagnacco. Poco dopo le 16, infatti, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Udine, che si sono adoperati, assieme alla Protezione civile di Tavagnacco, per mettere in sicurezza le strade, invase da rami e alberi sradicati.

La situazione, grazie alla tempestività degli interventi, è rientrata dopo un’ora e mezza di intenso lavoro, che ha permesso di ristabilire la viabilità. Danni, inoltre, ad alcune strutture mobili di abitazioni private, strappate inoltre diverse tende parasole. Attimi di tensione che, per fortuna, non hanno avuto gravi conseguenze, come conferma il sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti.

“Grazie al lavoro di squadra durante gli interventi, la situazione è rientrata in un lasso di tempo più che ottimale – spiega il primo cittadino – . Purtroppo, le alberate, sono ad oggi inadeguate rispetto all’attuale manto stradale, per cui il rischio, in caso di maltempo, è proprio quello di ritrovarsi ad affrontare situazioni del genere. Abbiamo già in progetto di rimuovere, un po’ alla volta, in quanto decisamente datati e non compatibili con il contesto urbano attuale, gli alberi che, come è successo nel pomeriggio, hanno rischiato di provocare serie conseguenze”, conclude il primo cittadino.