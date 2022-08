Incendio a Duino, salvate 9 persone bloccate dal fumo e dai roghi

In salvo 9 persone.

In zona, in quel momento c’era il battello della Guardia Costiera di Monfalcone, con a bordo anche gli Operatori dei Soccorso Acquatico (OPSA) della Croce Rossa che, accortosi del denso fumo che proveniva delle colline retrostanti Duino e che procedeva velocemente verso il mare, prontamente ha deciso di avvicinarsi alla costa, individuando così un gruppo di turisti che, spaventati, a piedi cercavano di trovare riparo dal fumo andando verso mare. In pochi minuti il personale militare ed i volontari della Croce Rossa, compresa la situazione di pericolo, riuscendo ad avvicinarsi e ad imbarcare sul mezzo le persone, che venivano successivamente trasferite in sicurezza nel vicino porticciolo di Duino.

L’intervento ha evitato una prolungata esposizione al fumo, i nove turisti non hanno riportato problemi sanitari e le loro condizioni di salute sono apparse buone. Dopo l’operazione di salvataggio, il battello ha continuato a perlustrare la zona per verificare che non ci fossero altre persone in difficoltà e per regolamentare l’intenso traffico diportistico, in attesa dell’arrivo nello specchio acqueo dei mezzi aerei impiegati per lo spegnimento delle fiamme con prelievo di acqua dal mare.