Incendio in una stalla, alcune mucche morte e altre in fuga

L’incendio in una stalla a San Giorgio della Richinvelda.

Dalle ore 16 e 30 circa di oggi, 6 agosto 2022, i vigili del fuoco del comando di Pordenone stanno operando per spegnere l’incendio di una stalla a San Giorgio della Richinvelda.

Sul posto sono intervenute due squadre del distaccamento di Spilimbergo, una squadra e un’autobotte del distaccamento di San Vito, un’autobotte della sede centrale e il supporto di un ulteriore squadra dei vigili del fuoco volontari di Codroipo e l’autobotte kilolitrica della centrale di Udine, personale e mezzi della base USAF di Aviano.

Sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area incendiata, i vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero alle strutture adiacenti alla stalla interessata dall’incendio. Mentre alcuni bovini sono stati messi in salvo facendoli uscire dalla stalla altri sono purtroppo deceduti. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.