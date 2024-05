Furto a Tavagnacco.

Furto, nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio, in una casa del territorio comunale di Tavagnacco: una residente ha infatti denunciato che ignoti hanno forzato la porta d’ingresso e, una volta entrati nell’abitazione, hanno rubato soldi contanti e gioielli in oro per un danno di circa 20mila euro. Sul fatto indagano i carabinieri della locale stazione di Feletto.