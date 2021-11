L’incidente in via Da Vinci a Feletto Umberto.

Incidente stradale con conseguenti disagi alla viabilità, questo pomeriggio, intorno alle 16, in via Da Vinci a Feletto Umberto, nel comune di Tavagnacco. Due auto si sono scontrate lateralmente.

Non si registrano feriti, ma per mettere in sicurezza la strada si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Udine. Inevitabili code e rallentamenti sulla strada.

(Visited 162 times, 162 visits today)