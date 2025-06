Incidente nella notte a Tavagnacco.

Incidente, nella notte tra il 23 e il 24 giugno, a Tavagnacco: una 25enne residente nel comune ha perso il controllo dell’auto, è uscita di strada e ha finito la sua corsa contro una recinzione, in via Chiavris. Nessun altro veicolo coinvolto. All’origine del sinistro, probabilmente, un colpo di sonno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Udine Est. La giovane è stata portata in ospedale per accertamenti.