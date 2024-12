Gli eventi di Natale a Tavagnacco.

Si accende il Natale a Tavagnacco. L’amministrazione comunale, infatti, sta per dare il via al ricco programma di concerti, teatro e appuntamenti che accompagneranno il pubblico lungo tutte le festività. Un calendario di 10 eventi, dal 5 dicembre al 18 gennaio 2025, tutti a ingresso libero, capaci di coinvolgere l’intera comunità in tutte le frazioni del comune dell’hinterland udinese.

“Un programma – spiegano il sindaco Giovanni Cucci e l’assessore alla Cultura, Ornella Comuzzo –, che vuole offrire occasioni di socialità nei nostri paesi e che si fonda sull’impegno dei tanti gruppi corali e delle associazioni del territorio che ringraziamo per il loro impegno”.

Il viaggio natalizio non poteva che iniziare, giovedì 5 dicembre alle 20.30, con uno spettacolo che parla di uno dei viaggi per antonomasia, quello di Marco Polo. Al Nuovo Teatro immersivo “Paolo Maurensig” di Feletto Umberto andrà in scena infatti “Imaginary Travel”, concerto multimediale di Andrea Centazzo che dà vita alla narrazione del mercante veneziano attraverso ritmi pulsanti e immagini accattivanti.

Un “Viaggio immaginario” che intende ricreare le tappe del lungo viaggio di Marco Polo fondendo percussioni dal vivo e suoni elettronici con immagini originali realizzate dallo stesso Centazzo, trasportando il pubblico attraverso il tempo e lo spazio in un’atmosfera immersiva che segue le fasi del viaggio verso la via della seta, raggiungendo l’Acri mediorientale, la magica Samarcanda, la corte di Kublai Khan e poi Sumatra, l’India, Istanbul e infine Venezia.

Arte e musica in armonia anche nel secondo appuntamento, in programma domenica 8 dicembre alle 18.30 al Centro Civico di Tavagnacco. Qui si esibirà il Coro, tutto al femminile, Bariglarie diretto dal Maestro Fabio Pozzi e con Raffaela Pascolini al pianoforte, Diego Emanuele Primorsi alle percussioni e in collaborazione con l’associazione artistica “Albrecht Dürer”. In programma diversi brani che spaziano da alcune tra le più note carols agli spirituals della tradizione, passando per brani meno conosciuti ma altrettanto suggestivi.

Ancora musica domenica 15 dicembre alle 17 stavolta nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Feletto con “Stelle di luce”, concerto proposto da Chei dai Sparcs diretto da Antonietta Bertoni, con la partecipazione del Coro di Mels diretto da Liliana Moro e dal Coro giovanile della Fondazione Luigi Bon diretto da Anna Mindotti. Non poteva mancare poi l’atteso “Concerto di Natale”, proposto per venerdì 20 dicembre alle 20.30 al Teatro Luigi Bon di Colugna con l’Orchestra studentesca Udine concertante diretta dal Maestro Lorenzo Delle Vedove su musiche di Vivaldi, Corelli, Sibelius, Britten e Puccini.

L’FL Ensemble diretto da Federico Lepre sarà invece protagonista sabato 21 dicembre alle 20.30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate di Feletto con “It’s Christmas Time”. L’ensemble, un vero e proprio progetto artistico più che una semplice formazione corale, si esibirà, assieme a Carlo Rizzi all’organo, Maria Elena D’Agostini al flauto traverso e Alberto Zenarolla alle percussioni, in un ricco programma che spazia da Mozart a Mendelssohn, passando per famosi brani della tradizione natalizia di tutto il mondo.

Nel ricco programma anche il teatro per tutte le famiglie, offerto domenica 22 dicembre alle 17.30 al Teatro Maurensig di Feletto Umberto con lo spettacolo “Il Natale di Rebecca”. Sul palco “La Compagnia dei Riservati” che, nella messinscena di e con Sonia Cossettini e Elena Genio, racconteranno l’avventura di una bambina di sette anni alle prese con le riflessioni sui valori e sulla bellezza del sapersi comportare bene sempre, non solo a Natale, con le persone e soprattutto con coloro che ci amano.

Di nuovo musica, giovedì 26 dicembre alle 20.30 nella sala parrocchiale (sotto la chiesa) di Branco, con l’Ensemble dell’Orchestra a plettro “Tita Marzuttini”, diretta da Luca Zuliani, impegnata su musiche di grandi autori come Vivaldi, Brahms o Leontovych solo per citarne alcuni.

Attesa poi, venerdì 27 dicembre alle 20.30 nella chiesa di San Leonardo a Cavalicco, per il Coro Spiritual Ensemble diretto da Massimo Devitor che offriranno una vera e propria immersione negli spirituals, brani diventati simbolo e identità della comunità afro-americana e conosciuti in tutto il mondo.

Il nuovo anno si apre domenica 5 gennaio alle 17 nella chiesa Santi Pietro e Paolo Apostoli di Colugna con il Concerto di Natale all’insegna di un grande omaggio al genio compositore di Gabriel Fauré proprio nel centenario della sua morte, mentre a chiudere il programma natalizio sarà, sabato 18 gennaio alle 20.30 nel foyer del Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto, il “Lûs ensemble”, impegnato in un programma tra musica barocca e celtica.

L’intero cartellone è promosso dal Comune di Tavagnacco, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e coordinato da SimulArte e dalla Fondazione Luigi Bon. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.simularte.it , nella sezione programmi “Natale a Tavagnacco”.