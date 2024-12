Sottratti alcune panche e alcuni tavoli dallo stand dell’Andos a Telethon.

Una brutta sorpresa per l’Andos Udine, reduce dalla partecipazione a Telethon 2024, dove era presente con 12 squadre: qualcuno, infatti, ha sottratto due tavoli e alcune panche utilizzate nel tendone dell’associazione durante l’evento a scopo benefico.

E’ stata la stessa presidente dell’Andos di Udine, Mariangela Fantin, a dare la notizia sui social, non nascondendo l’amarezza per l’accaduto. “Non avrei mai voluto scrivere questo messaggio – si legge nel post – ma sono delusa dalla maleducazione che ci circonda. Domenica, grazie a tanti amici, siamo riusciti a smantellare tutto, lasciando sotto il tendone i tavoli e le panche presi in affitto da un’azienda locale. Oggi, però, la brutta sorpresa: mi hanno contattata per dirmi che due tavoli e le panche sono spariti”.

A pesare, non è tanto il danno economico quanto: a indignare Fantin è soprattutto che la sparizione sia avvenuta durante una manifestazione con importanti finalità sociali. “Non sono arrabbiata per la questione economica, anche se non posso essere contenta. Sono davvero arrabbiata perché è accaduto durante una manifestazione benefica. Questo mi fa male”. Fantin ha annunciato che presenterà denuncia contro ignoti ai carabinieri.