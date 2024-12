Noleggio con conducente, ora il servizio è attivo anche nella valle di montagna

In Val Resia attivato il servizio di Noleggio con conducente.

Dal mese di dicembre la Val Resia e, più in generale, tutti i comuni limitrofi, potranno contare su un nuovo ed importante servizio legato alla mobilità non di linea: a seguito di bando comunale, bandito dal Comune di Resia e dopo l’assegnazione di formale autorizzazione, è nata una nuova realtà imprenditoriale: VALENTE PAOLO Noleggio con conducente.

Questo nuovo servizio di noleggio con conducente, conosciuto più comunemente come NCC, ha l’obiettivo di offrire una valida alternativa al trasporto pubblico locale di linea, fornendo soluzioni personalizzate create in base alle esigenze dell’utente. Attivo 24/h al giorno per 365 giorni all’anno, il servizio viene offerto con un comodo van, capace di ospitare fino a sette passeggeri e si rivolge a tutte le persone o piccoli gruppi che abbiano necessità di raggiungere qualsiasi destinazione, nazionale ed internazionale.

Di seguito un esempio dei servizi offerti:

Transfer per aeroporti e stazioni ferroviarie

Trasferimenti per eventi aziendali

Servizi navetta

Transfer escursionisti

Servizi turistici

Servizio di trasporto nelle principali strutture sanitare

I contatti per informazioni e prenotazioni, sono i seguenti: telefono: +393801886040; email: valentepaolo.ncc@gmail.com