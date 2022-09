Samsung Galaxy S22, l’offerta da non perdere su Amazon

Il Samsung Galaxy S22.

Il Samsung Galaxy S22 in offerta su Amazon a soli 699 euro, con uno sconto di più di 180 euro. Lo smartphone rappresenta, insieme allla versione plus, il modello top di gamma dell’azienda.

I due smartphone di punta che danno libero spazio a creatività ed espressione di sé. Galaxy S22 e S22+ introducono fotocamere dinamiche, con un’avanzata tecnologia di elaborazione delle immagini, in modo da rendere straordinario ogni momento. Caratterizzati da un design ad effetto e costruiti con materiali sostenibili, Galaxy S22 e S22+ sono progettati per essere allo stesso tempo eleganti e rispettosi dell’ambiente.

Illuminare la notte con la fotocamera Samsung più intelligente di sempre

Galaxy S22 e Galaxy S22+ sono progettati per restituire un’esperienza di alto livello per ciò che riguarda la fotocamera, in modo che gli utenti possano restare connessi e condividere contenuti dovunque siano. Con le rivoluzionarie funzionalità Nightography della serie Galaxy S22, come il sensore più ampio rispetto a Galaxy S21 e S21+ 5G e la tecnologia Adaptive Pixel, la fotocamera è concepita per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, così da far risaltare i contenuti anche al buio.

Galaxy S22 e S22+ includono una potente fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo da 10MP e un ultra-grandangolo da 12MP, che consentono di ottenere scatti sempre della massima qualità. E quando si girano video con gli amici, la nuova funzionalità Auto Framing rileva fino a 10 persone e calibra automaticamente l’inquadratura della fotocamera, così da ritrarre ogni persona in maniera definita. Entrambi i dispositivi sono potenziati dall’avanzata tecnologia VDIS che minimizza le vibrazioni, così da ottenere filmati fluidi anche se registrati in movimento.

Galaxy S22 e S22+ sono inoltre dotati dell’ultima tecnologia di Intelligenza Artificiale Samsung, che eleva il livello di qualità delle foto. È semplice scattare foto perfette in Modalità Ritratto con il nuovo AI Stereo Depth Map; i soggetti raffigurati appariranno al loro meglio, anche nei dettagli più piccoli, grazie al sofisticato algoritmo AI. Avviene lo stesso anche quando il soggetto è un animale: la nuova Modalità Ritratto di Galaxy S22 e S22+ consente al pelo degli animali di risultare definito e non assimilato allo sfondo, in modo da ottenere scatti del proprio animale domestico sempre perfetti.

Potenza e prestazioni al passo con la vita quotidiana

A casa o al lavoro, Galaxy S22 e Galaxy S22+ sono costruiti per dare il meglio di sé anche durante le giornate più impegnative, grazie al processore da 4 nm. In grado di esaltare i processi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning più avanzati, il processore restituisce prestazioni che non hanno rivali, per qualsiasi necessità di streaming e produttività.

Un processore così veloce richiede una potenza adeguata. Galaxy S22 è equipaggiato di una batteria a lunga durata e della ricarica Ultra-rapida da 25W, così da non rallentare mai le prestazioni; Galaxy S22+ include invece una batteria iper ottimizzata progettata per un basso consumo energetico e una maggiore durata. Galaxy S22+ offre inoltre la ricarica Ultra-rapida da 45W, che consente di non perdere tempo quando la batteria è scarica.

Guardare un film o il proprio show preferito in streaming sarà ancora più piacevole con gli splendidi display di Galaxy S22 e S22+. Entrambi i dispositivi sono dotati di schermo adattivo Dynamic AMOLED 2X, progettato per restituire ottime prestazioni durante le attività di gaming e di visione di contenuti. Che si scelga il display premium da 6,1 pollici di Galaxy S22 o quello da 6,6 pollici di S22+, ogni schermo è realizzato con la tecnologia Intelligent Vision Booster, che regola automaticamente il display in base alla luminosità circostante e rafforza il contrasto di colori, in modo da garantire una migliore fruizione dei contenuti. Inoltre, i miglioramenti delle prestazioni hardware hanno arricchito la luminosità del display: S22 ha un picco di luminosità di 1.300nit, mentre S22+ raggiunge un picco di 1.750 nit.

S22 e S22+ permettono inoltre di essere sempre connessi e pronti a lavorare insieme. Attraverso una partnership con Google, è possibile utilizzare la Condivisione in tempo reale di Google Duo, per vedere con gli amici le foto nella Galleria o prendere insieme ai colleghi gli appunti durante una riunione su Samsung Notes, anche quando si è distanti.

Progettato per durare

Galaxy S22 e Galaxy S22+ includono entrambi l’iconico design Contour-Cut tanto apprezzato dai fan della Serie S, che integra la fotocamera perfettamente all’interno dell’hardware. Per dare vita a un look più elegante e definito, Samsung ha progettato entrambi i dispositivi con un display piatto distintivo, completo di una lussuosa finitura in vetro opaca. Ora l’alloggiamento della fotocamera della Serie S richiama il colore dell’intero dispositivo, con una leggera e simmetrica cornice metallica, per un look senza interruzioni. Il risultato è un design bilanciato e continuo, moderno, alla moda ed elegante. Samsung Galaxy S22 e S22+ sono entrambi disponibili nelle colorazioni Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold.

Il design elegante è progettato per durare: la serie Galaxy S22 introduce i dispositivi mobile di Samsung più durevoli di sempre. Galaxy S22 e S22+ sono stati i primi modelli della serie S realizzati con Armor Aluminum, l’alluminio più robusto su dispositivi Galaxy, così da poter portare ovunque il proprio smartphone in tutta tranquillità.

Ma la vera durabilità non è solo un fattore legato all’hardware. Come parte dell’impegno di Samsung nel fornire agli utenti le migliori esperienze e prestazioni mobile possibili, l’intera serie Galaxy S22 supporterà fino a quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android. Milioni di utenti Galaxy possono aumentare ancora di più il ciclo di vita dei loro smartphone senza rinunciare a miglioramenti in fatto di sicurezza, produttività e molto altro. Samsung amplierà questo sforzo in più linee di prodotti, così da assicurare un supporto completo all’interno dell’ecosistema Galaxy.

La Serie Galaxy S rende inoltre molto semplice personalizzare il proprio smartphone. Con la semplice, nuova e intuitiva interfaccia d’uso One UI è possibile personalizzare il design di home screen e widget. Inoltre, è possibile interpretare secondo i propri gusti le icone, i widget, l’intera palette di colori e molto altro, così da creare un’esperienza mobile che riflette le esigenze e i desideri del singolo utente. One UI permette inoltre di accedere facilmente a numerosi emoji, GIF e stickers direttamente dalla tastiera, per comunicare in maniera immediata senza dover digitare una singola parola.

Sicurezza su cui contare

La serie Galaxy S22 è protetta dalla potente piattaforma di sicurezza Samsung Knox Vault, che include un processore di sicurezza e di memoria che isola completamente le informazioni sensibili come password, dati biometrici o dati di Blockchain dal sistema operativo principale dello smartphone.

La dashboard dedicata alla privacy di One UI e Indicator rendono semplice sapere quali app hanno accesso ai dati e alla fotocamera dell’utente, così da poter decidere se concedere o negare il consenso a ogni app. La serie Galaxy S22 introduce inoltre diverse nuove funzionalità di sicurezza, inclusa un’architettura micro ARM, che ostacola i cyber attacchi al sistema operativo e alla memoria.

Inoltre, la Serie Galaxy S22 include Samsung Wallet, un’esperienza comoda e sicura per rendere più semplice la vita quotidiana. Samsung Wallet offre pagamenti digitali, ticket, password e gestione di tutti gli asset all’interno di un unico strumento, così da semplificare ogni operazione.