L’app non funziona.

WhatsApp down anche in Friuli. L’app di messaggistica ha smesso di funzionare e i disservizi si fanno sentire anche in Friuli. I problemi riguardano l’invio e la ricezione dei messaggi, in quanto sembrano esserci problematiche nella connessione alla rete.

Non si sa quanto durerà il guasto, ma è chiaro che sta causando numerosi disagi per gli utenti. Gli altri servizi di Meta, ovvero Facebook e Instagram, sembrano non avere problemi di funzionalità.