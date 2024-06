Nel bar di Torviscosa un nuovo defibrillatore grazie alla donazione di un’azienda

A Torviscosa donato un defibrillatore: è stato installato al bar Bianco.

Latte Torvis, brand locale di Parmalat e parte di Lactalis Italia, conferma il suo forte legame con il territorio friulano donando un defibrillatore alla comunità di Torviscosa, installato presso il Bar Bianco.

Per garantire un utilizzo corretto e tempestivo del dispositivo, l’azienda ha inoltre provveduto alla formazione di otto dipendenti mediante il corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) della Croce Rossa Italiana, che prevede l’apprendimento delle manovre per intervenire rapidamente ed in modo efficace in soccorso di un adulto o di un bambino in caso di arresto cardiaco.

Il Bar Bianco, di proprietà di Torvis, è da sempre un punto di riferimento per la comunità locale. La donazione rappresenta in modo concreto l’impegno sociale dell’azienda verso il tema della prevenzione e il forte legame con il territorio, adottando una serie di procedure per migliorare lo stile di vita delle comunità in cui opera. La volontà del gruppo è quella di farlo attraverso iniziative che possano valorizzare il legame con la popolazione friulana, migliorando il benessere e la sicurezza dei cittadini e che evidenzino nel quotidiano la costante attenzione nei confronti di questo tema.

“Con questa donazione, Torvis vuole sottolineare la propria responsabilità sociale e l’importanza della prevenzione nella vita quotidiana” ha dichiarato Tommaso Degni, Logistic Manager di Parmalat. “Siamo fieri di poter contribuire alla sicurezza del nostro territorio e di offrire un supporto concreto ai cittadini di Torviscosa.”

“Ringrazio Parmalat per l’installazione del defibrillatore, uno strumento essenziale che può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza. Ricordiamo che la sicurezza è una responsabilità condivisa e avere un defibrillatore a disposizione in questo luogo, frequentato da tante persone e soprattutto da molti bambini. è un grande vantaggio. Ringrazio chi ha voluto fortemente questo dispositivo, creando in questo modo un ambiente più sicuro per tutti” ha dichiarato Enrico Monticolo, sindaco di Torviscosa.