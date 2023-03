Al via i lavori di bonifica delle discariche ex Caffaro a Torviscosa

I lavori di messa in sicurezza e bonifica all’interno dell’ex Caffaro di Torviscosa.

Partiranno il prossimo 11 aprile i primi lavori per la bonifica e la messa in sicurezza di una parte dell’area destinata a discariche all’interno del compendio industriale della ex Caffaro di Torviscosa.

La prima “tranche” di interventi prevista riguarderà una porzione dell’area complessiva delle discariche, cioè quella più a sud della vasta area in quanto richiede particolare urgenza poiché gravata da una procedura di infrazione comunitaria. Per quest’area si è scelto di procedere con l’avvio delle lavorazioni nelle more dell’approvazione delle opere relative alle altre discariche escluse dalla procedura sanzionatoria.

A renderlo noto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro che oggi ha ricordato come le opere di bonifica e messa in sicurezza delle discariche nell’area ex Caffaro sono previste da un Accordo di programma siglato, nell’ottobre del 2020, tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Friuli Venezia Giulia. A seguito dell’Accordo, la Regione ha incaricato il Consorzio di bonifica della pianura friulana per l’espletamento di tutte le attività e delle opere previste per questa prima parte dei lavori.

Lo scorso 23 marzo il Consorzio di bonifica ha formalmente trasmesso alla società proprietaria delle aree l’ordinanza di occupazione temporanea e l’invito all’immissione in possesso al fine di dare avvio ai lavori. Quest’ultimo passaggio, come evidenziato dall’esponente della Giunta regionale, consentirà la partenza del cantiere. I lavori consisteranno nel disboscamento e nelle successive opere di sistemazione delle discariche al fine di una messa in sicurezza permanente anche attraverso la costruzione di barriere idrauliche a valle in grado di intercettare le acque di falda eventualmente compromesse da possibili rilasci.

Parallelamente a questi lavori appaltati dal Consorzio di bonifica della pianura friulana (somme del quadro economico già a disposizione) decorreranno i termini della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di copertura delle stesse discariche. La procedura di gara si concluderà nell’autunno 2023.

Conseguentemente l’intervento di copertura delle discariche potrà partire nei primi mesi del 2024 per concludersi, presumibilmente, nell’aprile 2025. La chiusura dei lavori, con il completamento della messa in sicurezza permanente superficiale dei siti e la contestuale certificazione, consentirà di concludere anche il procedimento di infrazione dell’Unione europea.