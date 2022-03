Il candidato Turco ricorre al Consiglio di Stato.

Depositato dal candidato Marco Turco, supportato dalle liste “Progetto Comune” e “Torviscosa C’è 2021”, il ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tribunale amministrativo per il Friuli Venezia Giulia che ha proclamato sindaco Enrico Monticolo, ribaltando l’esito delle elezioni dello scorso ottobre. Il ricorso fatto da Turco si basa sulla convinzione che “la sentenza sia gravemente viziata sia dal punto di vista procedurale che nel merito”. “Va innanzitutto ricordato che i conteggi operati in sede di scrutinio, di cui Monticolo nel suo ricorso aveva messo in dubbio la correttezza – afferma Turco -, hanno invece trovato conferma a seguito della verificazione operata su incarico del TAR”.

Il Tribunale amministrativo ha però disposto l’annullamento della proclamazione a sindaco di Turco giudicando nullo un voto a lui originariamente attribuito. “A nostro parere, c’è un errore evidente non solo perché nella scheda in questione, in realtà perfettamente valida, appare chiara la volontà dell’elettore di attribuire la preferenza a Marco Turco, ma anche perché quella stessa scheda non era nemmeno stata oggetto di contestazione da parte di Monticolo nel suo ricorso iniziale”, aggiunge il sindaco decaduto.

“Data quindi la particolare situazione che l’esito elettorale ha prodotto e considerato che ogni singolo voto risulta decisivo, non possiamo accettare una decisione del TAR basata su un evidente errore e riteniamo necessario ricorrere al Consiglio di Stato per chiedere la conferma dell’esito dello scrutinio che aveva portato alla proclamazione di Marco Turco quale sindaco di Torviscosa”, conclude.

(Visited 63 times, 63 visits today)