Truffa a Trasaghis.

Avrebbe dovuto essere una compra-vendita di auto, invece si è trasformata in una truffa: vittima una coppia, lui di 47 anni e lei di 45, residente a Trasaghis, che ha perso migliaia di euro

A raggirarli è stato un venditore di auto di 54 anni, già noto ai carabinieri, che si è offerto di comprare da loro due auto e di rivendergliene altre due, in una specie di permuta che però non è andata a buon fine e, per la coppia, ha provocato un danno di 15mila euro.