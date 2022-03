Incidente a Trasaghis, scontro tra un’auto e una moto: un ferito

L’incidente sulla regionale che costeggia il lago di Trasaghis.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 15 a Trasaghis, sulla strada regionale che costeggia il lago. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista, rimasto ferito nello scontro. Presenti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Gemona, che hanno messo in sicurezza la zona dell’incidente.

