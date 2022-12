La madonnina di Alesso torna a casa dopo quasi mezzo secolo

Alesso, la madonnina ritorna in piazza Primo Maggio.

Torna al suo posto dopo quasi mezzo secolo la madonnina di Alesso. Era da quel maledetto maggio del 1976, che non stava più al suo posto, in piazza Primo Maggio ad Alesso di Trasaghis. La madonnina, lo ricordiamo, è quella che tra il 1954 e il 1955, in occasione dell’anno mariano proclamato dall’allora papa Pio XII, venne accolta in tutte le case di Alesso, prima di essere esposta all’interno di un’apposita edicola appesa all’esterno della casa della famiglia Bortoluz in piazza Primo Maggio.

Lì rimase fino al 1976, quando il terremoto spazzò via tutto. In seguito venne sì recuperata dalle forze dell’ordine, ma finì in qualche deposito e se ne persero le tracce. Fino a un paio di anni fa, quando improvvisamente ricomparve davanti a una casa di Alesso.

Riconosciuta come la madonnina di piazza Primo Maggio, è stata restaurata e rimessa a nuovo, e l’8 dicembre, festa dell’Immacolata, tornerà finalmente nella sua edicola. Con tanto di messa alle 11.15, benedizione e corteo che raggiungerà piazza Primo Maggio, per riportare a casa, dopo 46 anni, la madonnina di Alesso.