Ritrovata a Verzegnis la donna che era scomparsa da casa.

E’ stata ritrovata dalle squadre di soccorso la donna che non dava più notizie da ieri a nel comune di Verzegnis. Le ricerche erano partite questa notte dopo che il figlio aveva denunciato il mancato rientro della madre. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, personale del Cnsas, volontari della Protezione Civile, e Forze dell’ordine.

I Vigili del fuoco, presenti con 30 unità tra esperti nella Topografia Applicata al Soccorso, Cinofili, esperti SAF (Speleo Alpino Fluviali), squadre ordinarie, dronisti e sommozzatori che hanno utilizzato anche un drone per le ricerche subacquee nel lago; hanno allestito il Posto di Comando Avanzato presso il furgone UCL (Unità Comando Locale) posizionato in località Chiaulis nel comune di Verzegnis dal quale sono state coordinate tutte le operazioni di ricerca. La signora ritrovata è stata presa in carico dal personale sanitario.