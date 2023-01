Una nuova rotatoria per Tricesimo: al via i lavori

I lavori per la nuova rotatoria a Tricesimo.

Lunedì 16 gennaio la società proprietaria del complesso Famila avvierà i lavori di costruzione di una rotatoria a Tricesimo per semplificare entrata e uscita dal piazzale parcheggio che oggi è assicurata da tre scavalcamenti di corsia della statale Pontebbana.

Si tratta in particolare del superamento della “falsa” rotonda costruita sulla curva vicina all’uscita di via Matteotti e della corsia di immissione in direzione nord che saranno eliminate con la nuova rotonda la cui realizzazione sarà finanziata interamente dalla società Unicomm/Famila.

Friuli Venezia Giulia strade ha approvato il progetto con l’intento di semplificare la viabilità creando un unico punto di intersezione tra via Primo Maggio e il parcheggio del complesso commerciale.

I lavori si protrarranno per due mesi e porteranno alla deviazione della corsia di marcia verso Udine lungo via Kennedy. Verrà anche riaperta la doppia circolazione in via Carnelutti da piazza Verdi e suddivisa in due fasi la circolazione nella parte di cantiere interessata dai lavori.