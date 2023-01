Ladri in azione a Udine, due furti in un appartamento e in una ditta

Due furti a Udine.

Due furti a Udine negli ultimi giorni in un appartamento e nella sede di una ditta.

I ladri, approfittando del fatto che i proprietari fossero fuori per le vacanze si sono introdotti un appartamento in via Manzini per poi rubare alcuni soprammobili d’argento. La brutta scoperta ieri sera al rientro dalle ferie: i proprietari hanno notato che un infisso era stato forzato mentre erano fuori e hanno denunciato l’accaduto.

Nel secondo episodio invece i ladri, sempre forzando un infisso, sono entrati nella sede di una ditta poco distante, in Largo dei Cappuccini, riuscendo a sottrarre 50 euro in contanti. Sui due episodi sono in corso le indagini da parte della polizia e, anche se non c’è la certezza, è possibile che i due colpi siano stati messi a segno dagli stessi ladri.