Vandali al parco Tami di Tricesimo.

Vandali in azione al parco Tami di Tricesimo, dove ignoti hanno preso di mira il campo da basket e altre strutture pubbliche, causando gravi danni. A denunciare pubblicamente quanto accaduto è il sindaco Giorgio Baiutti, che in un post su Facebook esprime tutta la sua indignazione e preoccupazione per una situazione che si ripete da troppo tempo.

Nel mirino dei vandali al parco questa volta è finito il tabellone del canestro, piegato dopo che due bulloni di sostegno erano stati segati con un seghetto. Ma i danni non si fermano qui: è stata vandalizzata la centralina elettrica delle luci esterne del campetto, sbullonata una delle fontane in ghisa e in più occasioni l’acqua è stata lasciata scorrere per tutta la notte. Danneggiate anche le protezioni in gomma dei supporti dei canestri, installate per garantire la sicurezza degli utenti, e rimosse le viti di sostegno della ringhiera sul muro sopra la tribuna, con evidenti rischi per l’incolumità pubblica.

“Sono comportamenti intollerabili da parte di bulletti che devono essere sanzionati, ripresi dalla telecamera alla quale ne sarà affiancata una seconda per tutela dei beni pubblici e sicurezza delle tante persone che si comportano correttamente” ha concluso il sindaco.