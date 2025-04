Blitz all’alba delle forze dell’ordine, perquisizioni in Friuli

Polizia e carabinieri a Buttrio e a Pradamano.

È scattata all’alba di oggi, martedì 8 aprile, un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica nell’hinterland udinese, con l’obiettivo di fare luce su una serie di reati contro il patrimonio: carabinieri, polizia e Guardia di Finanza sono entrati in azione a Buttrio e a Pradamano.

Il blitz è stato notato da diversi cittadini: a Buttrio le forze dell’ordine sono intervenute in una casa di via Cividale, a Pradamano in un’altra abitazione vicina alle scuole, per raccogliere elementi utili all’inchiesta in corso.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++