Dal 24 al 26 ottobre, la presentazione alla fiera di Trieste di E. Luxury, sintesi tra tradizione e innovazione

Design e tecnologia all’avanguardia firmati La San Marco saranno di scena, dal 24 al 26 ottobre, a TriestEspresso Expo, decima edizione della fiera specializzata più rilevante per l’industria del caffè. In vetrina E. Luxury, l’ultimo modello di macchina professionale per il caffè espresso che la storica azienda isontina proporrà ai visitatori.

“E. Luxury rappresenta la perfetta sintesi tra tradizione e innovazione“, spiega il general manager di La San Marco, Roberto Nocera. “Abbiamo voluto creare una macchina che non solo fosse all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma che fosse anche un capolavoro di design, in grado d’impreziosire qualsiasi ambiente nel quale venga collocata”.

Evento in contemporanea a Trieste e a Singapore

La presentazione di E. Luxury avverrà in anteprima mondiale e in contemporanea a Trieste e a Singapore, rispettivamente in occasione di TriestEspresso e della fiera del settore ho.re.ca del Paese del sud est asiatico. Questo modello elettronico si distingue per un’estetica unica e raffinata, che già caratterizza la versione a leva.

La carrozzeria, completamente trasparente, è realizzata in vetro temperato dello spessore di un centimetro, un dettaglio che non solo garantisce robustezza e sicurezza, ma dona anche un tocco di eleganza e unicità ad ogni ambiente. Questa scelta estetica permette di valorizzare al massimo la visibilità delle componenti interne, esaltando la bellezza della meccanica di precisione artigianale che contraddistingue ogni macchina La San Marco.

Un’altra caratteristica innovativa del modello è l’utilizzo della tecnologia LED multicolore. Questa permette di illuminare la macchina con molteplici effetti cromatici, intercambiabili a piacere, creando atmosfere uniche e personalizzate per ogni locale. La cromatura dei gruppi, la caldaia in acciaio inox lucidato a specchio e la componentistica idraulica in ottone e rame lucidati conferiscono un ulteriore tocco di stile, rendendo questa macchina non solo uno strumento di lavoro, ma anche un vero e proprio elemento di design.

Design e tecnologia

Dal punto di vista tecnologico, E. Luxury integra la sofisticata tecnologia MBV, multiboiler con pressure e temperature profiling. Questo sistema permette la massima precisione nella regolazione delle pressioni e delle curve di temperatura, programmabili singolarmente per ogni gruppo erogatore. Grazie a questa tecnologia, è possibile ottenere il miglior risultato da ogni caffè mono-origine, miscele o specialty, esaltandone al massimo le caratteristiche organolettiche, anche in considerazione dei diversi gradi di tostatura.

Ad elevare la qualità della macchina c’è anche il controllo completamente digitale, con tastiera soft touch e un display grafico di ultima generazione che consente un facile accesso a tutte le funzionalità di programmazione. Questa interfaccia intuitiva permette ai baristi di regolare con precisione ogni parametro di estrazione, garantendo una qualità costante e ripetibile nel tempo.

Due novità tecnologiche

TriestEspresso sarà anche l’occasione per La San Marco di introdurre due importanti novità tecnologiche relative al mondo delle macchine a leva. Si tratta del sistema Low Effort Leva (LEL), che consente di ridurre di circa il 30% la forza inziale di trazione, preservando il risultato in termini di pressione in fase di erogazione, e della tecnologia Quick Discharge System (QDS), che permette di scaricare il residuo di pressione presente nella camera di estrazione a fine erogazione per ridurre al minimo il tempo di attesa tra un’erogazione e la successiva, semplicemente premendo un pulsante.

Addetti ai lavori e visitatori potranno toccare con mano le importanti novità La San Marco e scoprire quindi il modello E. Luxury, disponibile nelle versioni 2 e 3 gruppi, e le ultime innovazioni tecnologiche alla fiera TriestEspresso Expo nella Hall 28 bis allo Stand 20. Oltre alla presentazione in anteprima, venerdì 25 ottobre alle 13 si segnala anche la presenza del campione di latte art Salvatore Riunno, che terrà un workshop sulle tecniche avanzate per creare splendidi disegni nel caffè. Riunno si soffermerà anche sulla spiegazione approfondita del sistema FTL della lancia vapore della macchina La San Marco. A TriestEspresso Riunno parteciperà al contest per il titolo mondiale di latte art.