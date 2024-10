Il Capo dello Stato ha inviato un messaggio al presidente di Confindustria dopo la sottoscrizione della Carta di Lorenzo

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini un messaggio, in occasione della sottoscrizione della Carta di Lorenzo, il documento dedicato alla memoria dello studente friulano per la promozione di una cultura della sicurezza sul luogo di lavoro nei contesti scolastici e formativi.

Il messaggio

“La sottoscrizione, in una sede significativa come il Consiglio Generale di Confindustria, sottolinea l’impegno che il sistema delle imprese intende assumere nei confronti della sicurezza negli ambienti di lavoro per una maggiore tutela degli studenti impegnati in percorsi di formazione in azienda”, si legge nel messaggio del Capo dello Stato.

“La tragica morte di Lorenzo Parelli durante uno stage ha drammaticamente richiamato l’attenzione dell’intera società italiana sui processi che accompagnano i giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro. Mentre rivolgo un pensiero ai suoi genitori e a quanti lo ebbero caro, esprimo apprezzamento per il solenne impegno che viene assunto oggi affinché accorciare la distanza tra giovani e lavoro si accompagni al rispetto della loro dignità di persone, di lavoratori, di cittadini“, conclude la nota del Quirinale.

La visita al Bearzi

Il Presidente Mattarella aveva fin da subito mostrato grande attenzione per la tragica morte di Lorenzo, il 18enne di Morsano di Strada, studente al quarto anno dell’Istituto professionale Bearzi di Udine, vittima di un incidente nello stabilimento della Burimec di Lauzacco nel suo ultimo giorno di stage, il 21 gennaio 2022.

Il Capo dello Stato, nel mese di aprile del 2022, aveva visitato proprio l’istituto salesiano udinese, incontrando gli studenti e la famiglia Parelli (nelle foto, alcuni momenti della visita).