Addio ad Annalena Menazzi Moretti, erede della storica birra nata in Friuli

Annalena Menazzi Moretti è morta venerdì dopo un incidente domestico.

È scomparsa all’età di 80 anni Annalena Menazzi Moretti, imprenditrice ed erede del celebre birrificio Moretti, oggi parte del gruppo Heineken. La donna è deceduta in seguito a un incidente domestico avvenuto nella sua abitazione a Pescara. Portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale, è morta nella mattinata di venerdì 26 luglio. Il prossimo 19 agosto avrebbe compiuto 81 anni.

Una Vita tra Pescara e Udine

Nata a Udine, Annalena Moretti si trasferì a Pescara negli anni ’60, mantenendo però un legame profondo con la sua città natale, sede storica del birrificio Moretti. Conosciuta per il suo amore per l’arte e la cultura, si dedicò a numerosi eventi culturali, divenendone protagonista e promotrice. La sua casa era un punto di riferimento per artisti e intellettuali, un luogo dove le idee trovavano spazio per crescere e svilupparsi.

I funerali si sono svolti sabato nella chiesa San Pietro Apostolo di piazza Primo Maggio, a Pescara, in un’atmosfera di grande commozione. A piangerla, i figli Guido e Martina, la nuora Monia, le nipoti Maresia e Gisele, e il fratello Luigi.

Una Vita Dedicata alla Cultura

Annalena Menazzi Moretti era anche una mecenate appassionata. Amava profondamente l’arte e si impegnò attivamente nella promozione culturale. Solo due mesi fa, Annalena aveva donato il suo pianoforte a una onlus di Città Sant’Angelo, un gesto che fu celebrato con una serata-evento in suo onore. Questo ultimo atto di generosità testimonia il suo impegno per la comunità e la sua volontà di lasciare un segno tangibile della sua passione per l’arte e la cultura.