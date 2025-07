Addio a Pier Cesare Joly Zorattini, storico dell’ebraismo di fama internazionale

Il professor Pier Cesare Joly Zorattini è stato tra i primi docenti dell’Ateno Friulano.

L’Università di Udine piange la scomparsa del professor Pier Cesare Joly Zorattini studioso udinese di storia dell’ebraismo di fama internazionale. Ordinario di Storia dell’ebraismo dal 1986 è stato fra i primi docenti dell’Ateneo friulano fin dalla sua nascita, nel 1978. In oltre quarant’anni di ricerche ha esplorato la storia degli ebrei in Italia e in Friuli Venezia Giulia, l’unica minoranza non cristiana presente ininterrottamente nella penisola da oltre duemila anni.

“Studioso profondo e appassionato, il professor Joly Zorattini è stato per decenni un punto di riferimento della ricerca storica dell’Ateneo – ha detto il rettore Roberto Pinton – con i suoi studi sulle radici dell’ebraismo in Italia che hanno travalicato i confini nazionali. Ci mancheranno molto la sua affabilità e la sua illuminante sapienza che dispensava con discrezione ai suoi studenti e a tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerlo”.

Formatosi al liceo “Jacopo Stellini” di Udine, Ioly Zorattini si è laureato in filosofia all’Università di Padova dove ha iniziato la carriera accademica, poi proseguita a Bologna, Ferrara, Trieste e Udine. All’Ateneo friulano è stato promotore e direttore del primo dipartimento umanistico, il Dipartimento di scienze storiche e documentarie, e titolare della prima cattedra di Storia dell’ebraismo nelle università italiane, insegnamento coniugato a quello di Storia delle religioni. Di grande rilievo il suo impegno scientifico, riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Le sue ricerche hanno riguardato anche aspetti poco noti ebraismo italiano: dalla storia degli ebrei in Veneto e in Friuli a quella della tipografia ebraica e della censura dei libri ebraici in Italia, dalle conversioni degli ebrei alle tradizioni popolari dei ghetti fino alla storia dei cimiteri ebraici. E, in particolare, la ventennale pubblicazione di tutti i procedimenti del Sant’Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzanti (Firenze, Olschki 1980-1999).