In partenza il pellegrinaggio al santuario mariano di Lourdes.

Prende il via giovedì 17 luglio il pellegrinaggio al santuario mariano di Lourdes organizzato dalla sotto-sezione Unitalsi di Udine. Il viaggio avverrà con pullman attrezzati per persone con disabilità o in aereo. Un centinaio i pellegrini in partenza da Udine, accompagnati da “sorelle” e “barellieri” dell’Unitalsi e guidati dall’arcivescovo mons. Riccardo Lamba; a essi si uniranno pellegrini dalle Diocesi di Gorizia e Trieste, oltre a un gruppo sloveno, per un totale di oltre trecento persone.

“La sofferenza è una parte sempre viva e presente nella nostra esperienza umana e comunitaria. È un’occasione per sperimentare l’amore di Dio direttamente, anche attraverso il sostegno e la comprensione da parte di tante persone buone che si prendono cura di questa sofferenza“. Sono parole di vicinanza a chi vive la sofferenza fisica quelle dell’arcivescovo monsignor Riccardo Lamba, in procinto di partire con i “malati” dell’UNITALSI alla volta di Lourdes. “Devo dire la verità – prosegue mons. Lamba –: io rimango sempre più stupito dei tanti volontari che dedicano importanti spazi della loro vita per prendersi cura di queste persone. Lourdes, come tante altre esperienze residenziali anche qui da noi, è espressione di una Chiesa che si prende cura delle persone sofferenti e fa sperimentare loro l’amore di Dio“.

Pellegrinaggio transfrontaliero, un centinaio dall’Arcidiocesi udinese

Da giovedì 17 e fino a mercoledì 23 luglio saranno molti i “malati” – per lo più accompagnati in sedia a rotelle – e ancor di più i volontari e i loro accompagnatori a vivere l’annuale pellegrinaggio che la sotto-sezione di Udine dell’UNITALSI (Unione italiana trasporto ammalati a Lourdes e nei santuari internazionali) propone al Santuario nel cuore dei Pirenei francesi.

Un centinaio (97 per l’esattezza) i partecipanti provenienti dall’Arcidiocesi di Udine, in testa ai quali l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba (che raggiungerà i pellegrini sabato 19 luglio) e cinque sacerdoti. Per loro il programma prevede la visita al Santuario e la partecipazione alle preghiere previste per i pellegrini, oltre ai consueti momenti di fraternità e di condivisione, necessari per rinforzare i legami e sostenersi anche nei momenti di maggior difficoltà. Assieme ai pellegrini udinesi, un nutrito gruppo di “compagni di viaggio” dalle Diocesi di Gorizia e Trieste, oltre a pellegrini dalla vicina Slovenia. Il viaggio sarà con tre pullman – uno dei quali attrezzato per il trasporto di persone con disabilità – e in aereo.

Fatima, Santiago de Compostela, ancora Lourdes: gli ulteriori pellegrinaggi dell’UNITALSI

Accanto alla proposta di luglio, chi lo desidera può ancora iscriversi al pellegrinaggio a Lourdes di settembre – dal 23 al 27 – organizzato dall’Unitalsi nazionale (partenza in aereo da Verona; per informazioni rivolgersi alla sezione di Udine). Infine, è previsto un doppio pellegrinaggio a Fatima e Santiago de Compostela dall’11 al 17 ottobre con viaggio in aereo (aperto a partecipanti da tutto il Nord-est). I pellegrinaggi con l’Unitalsi sono aperti a persone malate e con disabilità e a chiunque volesse vivere un’esperienza di servizio con persone inferme.