Addio a Regina Fasano, a 103 anni era la “nonnina” dei tifosi dell’Apu

Morta a 103 anni la tifosa dell’Apu.

Se n’è andata Regina Fasano, la veterana dei tifosi dell’Apu Old Wild West di Udine. La donna si è spenta a 103 anni per le conseguenze di una caduta che, un mese fa, aveva causato la rottura del femore.

Regina, oltre che essere tifosa dell’Udinese (tanto che nel 2005 era andata in trasferta in Spagna per la partita di Uefa), aveva sviluppato dopo i 90 anni anche una grandissima passione per il basket: a dicembre 2022, ad esempio, aveva festeggiato il suo compleanno proprio sugli spalti.

La signora Fasano era nata a Udine nel 1920; da adolescente aveva lavorato a Sant’Ulderico dove, occupandosi della corda, aveva perso due dita della mano destra. In seguito aveva lavorato come banconiera. Nel ’46 aveva sposato Antonio Disnan, sarto in diversi laboratori artigianali, e aveva dato alla luce Sandro due anni dopo.

Era rimasta vedova nel 2000 e da allora, oltre alla cura della casa e della famiglia, aveva coltivato i suoi hobby e le sue passioni, tra cui appunto lo sport. Il funerale sarà celebrato oggi martedì 16 gennaio alle 12 nella chiesa di San Pio X.