Addio a Walter Del Negro, lutto a Udine e nel mondo delle bocce

Walter Del Negro aveva 81 anni.

Lutto a Udine per la scomparsa Walter Del Negro, 81enne e figura storica di via Grazzano, dove per decenni ha gestito una nota lavanderia, punto di riferimento per il quartiere. La sua scomparsa, avvenuta mercoledì 21 maggio, ha lasciato un profondo vuoto non solo nella sua famiglia ma anche nella vasta comunità che gli era affezionata, a partire dal mondo delle bocce, sport che ha segnato la sua vita.

Originario di Martignacco, Del Negro si era trasferito da anni a Udine, dove via Grazzano era diventata per lui molto più di un semplice indirizzo: era casa, lavoro e soprattutto comunità. Conosciuto per la sua professionalità e per il sorriso sempre pronto, aveva costruito attorno alla sua lavanderia un vero e proprio legame di fiducia con i residenti del borgo.

Ma il cuore pulsante della sua seconda famiglia era la bocciofila San Giorgio, dove aveva continuato una passione iniziata nel suo paese natale. Più che un giocatore, Del Negro era diventato colonna portante della società, che ha presieduto per oltre quindici anni, partecipando attivamente al consiglio direttivo e contribuendo con passione alla crescita del movimento.

“Con la sua inconfondibile divisa gialla ha percorso con entusiasmo e dedizione i campi da gioco, portando con sé uno spirito sportivo genuino e una passione contagiosa, trasmessa anche alla figlia Paola – ha commentato il comitato regionale Federbocce – . Ciao Walter, oggi anche tu calcherai campi diversi dai nostri, accanto a quei tanti amici che da lassù continuano a guardarci con affetto“.

Walter Del Negro lascia la moglie Diana, i figli Cinzia, Roberto e Paola, la sorella, i nipoti e numerosi parenti e amici. I funerali si terranno sabato 24 maggio, alle ore 10.30, presso la chiesa di San Giorgio Maggiore, in via Grazzano, la stessa strada che lui ha reso viva con la sua presenza discreta e il suo spirito indimenticabile.