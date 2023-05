Adunata degli Alpini, il programma completo da venerdì a domenica

Il programma completo dell’Adunata a Udine.

Udine l’ha aspettato per 27 anni, il ritorno dell’Adunata, ma finalmente è arrivata e ora entra nel vivo: il programma, infatti, prevede da venerdì a domenica diverse celebrazioni ufficiali che culmineranno, il 14 maggio, con l’emozionante sfilata lungo le strade del capoluogo friulano. Ecco il programma completo dell’evento.

Venerdì 12 maggio.

Se la giornata di oggi, giovedì, ha visto protagoniste soprattutto alcuni comuni friulani, come Aquileia, Redipuglia e Gemona, con gli onori ai Caduti e alle vittime del terremoto e del covid, da domani il centro delle manifestazioni sarà il capoluogo friulano: alle 9, infatti, è prevista la cerimonia dell’alzabandiera in Piazza Libertà, cui seguirà la deposizione di corone al monumento ai Caduti del Tempietto di San Giovanni, al Tempio Ossario e al cippo della Divisione Julia.

Alle 11, invece, si inaugura ufficialmente la Cittadella Alpina allestita al parco Moretti, dove saranno anche in mostra attrezzature ed equipaggiamenti delle varie specialità mentre una sezione sarà dedicata all’esposizione di alcuni moduli dell’Ospedale da campo aviotrasportabile che la Sanità Alpina dell’Ana è in grado di allestire in tempi brevi in Italia e all’estero.

Dalle 18.45, invece, partirà da Porta Aquileia la sfilata di gonfaloni, dei vessilli, del Labaro e della bandiera di guerra, fino in Piazza Libertà dove si terrà il saluto di benvenuto del sindaco Alberto Felice De Toni.

Il programma dell’Adunata per sabato 13 maggio.

Il calendario ufficiale di sabato prevede il lancio dei paracadutisti (al Campo sportivo Clocchiatti di via delle Fornaci, 16) mentre, alle 17 in Duomo sarà celebrata la Santa Messa. In programma ci sono poi alcuni momenti istituzionali (su invito), entrambi al Teatro Giovanni da Udine dove prima si terrà l’incontro tra il Presidente Ana, Cdn, Sezioni all’estero, delegazioni Ifms e i militari stranieri e alle 18.30 il saluto del sindaco di Udine e del presidente nazionale dell’Associazione Alpini a tutte le autorità, al Cdn e ai presidenti di Sezione.

La giornata, però, prevede diversi eventi anche fuori dal capoluogo con l’incontro degli appartenenti al disciolto Battaglione Alpini Gemona: l’appuntamento è la mattina a Tarvisio, dove l’ammassamento è previsto alle 9.15 in via Dante Alighieri; seguirà l’onore ai Caduti al Tempio Ossario e, alle 10.30, la sfilata da piazza Unità d’Italia alla Caserma Italia, dove ci sarà l’alzabandiera e verrà reso onore ai Caduti del Battaglione Gemona e del Battaglio L’Aquila.

Il pomeriggio, dalle 16, le manifestazioni si sposteranno a Gemona con l’ammassamento in Largo Porta Udine per poi rendere onore ai Caduti in piazza del Municipio, e al sergente Alberto Goi in via Caneva. Alle 18, in Duomo, il Coro Alpino di Gemona, il Gruppo Corale Sot la Piargule di Percoto e il Coro Vallecamonica del Gruppo Ana di Darfo saranno protagonisti di una rassegna corale, con la presenza delle fanfare alpine di Valchiese di Gavardo, Valle Bormida e Monte Beigua.

Ogni giorno, inoltre, nelle chiese di Udine si esibiranno i cori delle varie sezioni delle penne nere: il venerdì i concerti si susseguiranno dalle 17 alle 20.30; il sabato dalle 15.30 alle 20.30. Per vedere l’elenco degli eventi corali, basta andare sul sito dell’Adunata degli Alpini.

Domenica 14 maggio.

La domenica sarà l’ultimo giorno di Adunata, con la cerimonia clou della grande sfilata che partirà alle 9 di mattina da Piazzale Osoppo per proseguire lungo viale della Vittoria, Piazza Primo Maggio (dove ci sarà la tribuna delle Autorità, tra cui è attesa anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni), poi Piazza Patriarcato, via Piave e via Aquileia, che, all’altezza della Porta dal lato di Piazzale D’Annunzio, segnerà anche la zona di scioglimento.

La grande sfilata lungo le vie della città.

Gli alpini (previsti 70mila partecipanti) sfileranno in sette settori: ecco l’ordine di sfilamento.

1º SETTORE – Presumibile inizio sfilamento ore 9

1ª Fanfara Militare

Reparti alpini di formazione con Bandiere

Gruppo ufficiali e sottufficiali delle Truppe Alpine in servizio

Gonfalone Regione Friuli Venezia Giulia

Gonfalone Comune di Udine e altri gonfaloni

Autorità

Ifms

Istituto Nastro Azzurro

Unirr

Labari associazioni d’arma

Rappresentanza Croce Nera

Rappresentanza Crocerossine

Rappresentanza atleti paralimpici alpini

Campi scuola

Portatrici carniche

Rievocatori storici

2ª Fanfara Militare

Picchetto militare in armi

Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini con Cdn

Alpini decorati, mutilati e invalidi su automezzi

Premio fedeltà alla montagna e striscione Alpiniadi

Operazione Albatros ultima con alpini di leva

Rappresentanza equipaggio Nave Alpino

Rappresentanza Protezione Civile, Sanità Alpina e Servizio d’Ordine Nazionale

2º SETTORE – Presumibile inizio sfilamento ore 9:30

Alpini di Zara – Fiume – Pola

Sezioni all’estero: Sud Africa – Argentina – Australia – Brasile – Canada – New York – Cile – Uruguay – Belgio – Lussemburgo – Gran Bretagna – Nordica – Germania – Danubiana – Slovacchia – Svizzera – Francia

3º SETTORE – Presumibile inizio sfilamento ore 10

Protezione Civile 4° Raggruppamento

Centro, Sud, Isole: Sicilia – Sardegna – Napoli-Campania-Calabria – Bari-Puglia-Basilicata – Molise – Latina – Roma – Abruzzi – Marche – Massa Carrara-Alpi Apuane – Pisa-Lucca-Livorno – Firenze

4º SETTORE – Presumibile inizio sfilamento ore 11

Protezione Civile 1° Raggruppamento

Valle D’Aosta: Aosta

Liguria: Imperia – Savona – Genova – La Spezia

Piemonte: Cuneo – Val Susa – Saluzzo – Pinerolo – Ceva – Mondovì – Domodossola – Torino – Ivrea – Intra – Omegna – Biella – Vercelli – Valsesiana – Acqui Terme – Casale Monferrato – Alessandria – Asti – Novara

5º SETTORE – Presumibile inizio sfilamento ore 14

Protezione Civile 2° Raggruppamento

Lombardia: Luino – Valtellinese – Varese – Como – Pavia – Colico – Milano – Monza – Lecco – Bergamo – Cremona-Mantova – Vallecamonica – Salò – Brescia

Emilia Romagna: Piacenza – Parma – Reggio Emilia – Modena – Bolognese Romagnola

6º SETTORE – Presumibile inizio sfilamento ore 16

Protezione Civile 3° Raggruppamento

Trentino Alto Adige: Trento – Bolzano

Veneto: Verona – Asiago – Valdagno – Marostica – Vicenza “Monte Pasubio” – Bassano del Grappa – Venezia – Padova – Cadore – Belluno – Feltre – Valdobbiadene – Vittorio Veneto – Treviso – Conegliano

Friuli Venezia Giulia: Trieste – Gorizia – Pordenone – Carnica – Gemona – Palmanova – Cividale

7º SETTORE – Presumibile inizio sfilamento ore 19

Protezione Civile Sezione di Udine

Sezione di Udine

Gonfalone Città di Udine

Vessillo Sezione di Vicenza con striscione “Arrivederci a Vicenza nel 2024”

Gruppo di 151 Bandiere a ricordo degli anni del Corpo degli Alpini

Rappresentanza del Servizio d’Ordine Nazionale.

Il settimo settore, che vedrà protagoniste Udine e Vicenza, segna anche il passaggio di testimone (chiamato passaggio della “stecca”) tra le due città in vista della prossima Adunata, la 95esima, che si terrà nella città veneta nel 2024.