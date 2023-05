La mappa della viabilità in vista dell’Adunata a Udine.

Mancano meno di dieci giorni all’Adunata degli Alpini a Udine, manifestazione che con l’arrivo di centinaia di migliaia di persone, comporterà uno stravolgimento della viabilità e della sosta nel capoluogo friulano e probabilmente anche qualche disagio ai residenti che si dovranno organizzare per tempo.

Diverse aree della città, infatti, saranno off limits al transito e al parcheggio delle auto per alcuni giorni, anche se le modifiche e i divieti variano da zona a zona. Meglio capire prima, quindi, cosa si potrà o non si potrà fare dall’11 al 14 maggio.

La zona rossa.

L’area più penalizzata sarà quella rossa, compresa tra piazza Primo Maggio, piazza Patriarcato, via Piave, via Gorghi, via Crispi, piazza Garibaldi, via del Gelso, via Zanon, via Cosattini, via Mazzini, via Petracco, via Gemona, piazza San Cristoforo e via Portanuova. Qui, dalle 8.30 di venerdì 12 alla mezzanotte tra domenica 14 e lunedì 15 maggio non si potrà passare con le auto né parcheggiare, nemmeno se si è residenti. Il divieto, ovviamente, non vale per i mezzi di soccorso e quelli delle forze dell’ordine. Chi abita in zona dovrà lasciare l’auto fuori oppure parcheggiarla in una delle strutture coperte di Piazza Primo Maggio, Tribunale o Venerio, ricordando che comunque si dovrà entrare entro le 8 di venerdì e si potrà recuperare il mezzo solo dalle 7 di lunedì 15 maggio.

La zona verde.

All’interno della zona verde, il transito sarà consentito, ma solo per operazioni di carico e scarico o soste brevi (ad esempio per portare i figli a scuola entro le 14 di venerdì o a chi deve andare in albergo) e per raggiungere i garage privati. Resta il divieto di lasciare il veicolo in strada. La zona di città che ricade in questo ambito è quella compresa tra piazzale Osoppo, via di Toppo, piazzale Diacono, via Micesio, via Volpe, via Cernazai, piazzale XXVI Luglio, via Rivis, via Grazzano, via della Vigna, via di Pers, piazzale Unità d’Italia, via Ciconi, piazzale della Repubblica, via Leopardi, piazzale D’Annunzio, viale XXIII Marzo, via Manzini, via Bertaldia, via Ronchi, via Scrosoppi, via Treppo, via Tomadini, via Pracchiuso, via Sant’Agostino, via Diaz e viale della Vittoria.

La viabilità di domenica 14 maggio.

In occasione della sfilata, domenica 14 maggio le modifiche al transito si amplieranno anche alle aree di ammassamento e a quelle di scioglimento, a partire dalle 6 di mattina. Nell’area azzurra, tra via San Daniele, via Pieri, via Martignacco, via Forni di Sotto e viale Volontari, non si potrà circolare né sostare; così come in quella arancione, via Tullio, via delle Ferriere, viale Europa Unita, piazzale d’Annunzio, viale Leopardi e via Ciconi. Nelle zone gialle, invece, non si potrà circolare, ma sarà consentita la sosta. Per sabato 13 e domenica 14 maggio è previsto anche il blocco al transito nell’area antistante la stazione in viale Europa Unita (le auto saranno deviate in via Marsala o in viale XXIII Marzo).

Ci sono poi alcune limitazioni che iniziano prima: già dal 5 maggio, una parte di piazza Primo Maggio sarà inibita alla sosta (sul lato sud) per consentire il montaggio della tribuna. Da lunedì 8 maggio, inoltre, non si potrà parcheggiare in via Mentana (nell’area di sosta lato nord del parco Moretti), per l’allestimento dell’ospedale da campo né in via Moretti. Dall’11 maggio, sarà vietata la sosta anche in piazza Patriarcato e Largo Ospedale Vecchio mentre dal 12 al 14 maggio, inoltre, le linee dei bus saranno deviate sulla circonvallazione esterna.