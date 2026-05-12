La musica protagonista alla Biker Fest di Lignano: i concerti e il programma

Alla Biker Fest un lungo weekend di musica live.

La Biker Fest International taglia il traguardo della sua 40ª edizione confermandosi l’epicentro della cultura custom in Europa. Fedele al DNA dell’evento, il Main Stage dell’Area Luna Park avrà un ruolo centrale con la musica e una serie di concerti live travolgenti e, come da tradizione, totalmente gratuiti. Quattro giorni di “Rally, Race, Rock Festival” ad alto volume, che vedranno alternarsi i veterani del rock italiano ai giovani talenti e alle tribute band preferite dal pubblico biker.

La serata inaugurale con Rock Arena e Mr. Ozzy

Dopo le selezioni di Miss Italia FVG, una novità dell’edizione 2026, la serata inaugurale di giovedì 14 maggio esploderà con i Rock Arena, pronti a ricreare l’atmosfera dei grandi concerti hard rock degli anni 80. Il palco sarà dominato anche dai Mr. Ozzy, che ripercorreranno il repertorio solista di Ozzy Osbourne e le pietre miliari dei Black Sabbath.

Venerdì spazio all’heavy metal

La sera di venerdì 15 sarà dedicata all’heavy metal più puro. Gli Areo Maiden porteranno a Lignano il sound del British Heavy Metal della “Vergine di Ferro”. Riflettori puntati anche sui Red B guidati da Red Bertoldini, figura di culto del rock italiano, già Dark Lord negli anni 80, e finalista del talent televisivo “The Voice Senior”. Alle due band si aggiungerà l’impatto sonoro degli 808 Shogun capitanati dal virtuoso della chitarra Enrico Santacatterina, per un viaggio a elevato numero di decibel tra Guns N’ Roses e Van Halen.

Sabato il momento clou del rock festival

La serata di sabato 16 maggio sarà il momento topico del rock festival della BFI. Si parte con il modern metal dei veneti Final Stage, con tre album all’attivo e un sound tra l’alternative e il rock-blues. Spazio poi agli Everlong, tribute band italiana dei Foo Fighters. E infine ai friulani Thunder Road, che dal 2005 incendiano i palchi con i classici di Led Zeppelin, AC/DC, Motörhead e The Black Crowes.

Il gran finale della domenica

Domenica 17, il gran finale nell’Area Luna Park vedrà protagonista il rhythm’n’blues e il rock’n’roll dei Tiger e il talento di Niccolò Cannizzaro con la sua band: il giovanissimo chitarrista, classe 2011, è stato finalista a “Dalla Strada al Palco” su Rai 2 e ha collaborato con Nek. L’energia viscerale dei friulani Mäz & Sabina Rock celebrerà un ultimo tributo al rock’n’roll più sincero.

Musica gratuita e legame tra rock e moto

La BFI si riconferma uno dei rarissimi festival capaci di offrire una proposta musicale di questo livello a ingresso libero, celebrando quel legame indissolubile tra rock e moto che da quarant’anni anima la sua storia. Il programma completo della manifestazione, rassegna musicale compresa, è online nella pagina dedicata del sito ufficiale. Anche per questa storica 40ª edizione Radio Easy Rock sarà radio partner della Biker Fest International: rimanete sintonizzati!



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