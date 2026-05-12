Trovato un coltello su un autobus di Lignano: scatta il sequestro

Un coltello lasciato su un autobus di Lignano, probabilmente per evitare i controlli.

Un coltello da tasca con una lama di circa 10 centimetri è stato trovato su un autobus di linea a Lignano Sabbiadoro e sequestrato dai Carabinieri.



A trovare l’arma da taglio è stato un autista, che ha notato il coltello lasciato su un sedile della corriera. Secondo una prima ricostruzione, l’oggetto potrebbe essere stato abbandonato da un passeggero, forse intimorito dalla presenza di una pattuglia dei Carabinieri che si stava preparando a controllare gli occupanti del mezzo.

Il sequestro.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Lignano Sabbiadoro, che hanno proceduto al sequestro del coltello. Sono ora in corso gli accertamenti per cercare di risalire al proprietario dell’arma da taglio e chiarire le circostanze in cui sia stata lasciata a bordo dell’autobus.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli intensificati che i Carabinieri stanno svolgendo negli ultimi tempi nelle autostazioni e nelle aree limitrofe, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati e ai punti di transito del trasporto pubblico.

L’attività dell’Arma assume particolare rilievo anche in vista dell’avvicinarsi della stagione estiva, quando Lignano Sabbiadoro registra un aumento delle presenze. Proprio per questo i controlli nelle zone sensibili, comprese quelle collegate al trasporto pubblico, sono stati rafforzati.

