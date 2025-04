I vigili del fuoco hanno trovato l’anziana senza vita nella sua abitazione di via Bariglaria.

Una donna di 77 anni è stata trovata senza vita questo pomeriggio nella sua casa di in via Bariglaria, a Udine. A trovare il corpo della donna sono stati i vigili del fuoco, intervenuti su segnalazione di un’amica preoccupata per il suo mancato arrivo in ospedale.

La donna, secondo quanto riferito, avrebbe dovuto recarsi a una visita medica ed era attesa da una conoscente. Insospettita dal silenzio e dall’assenza di risposte alle ripetute chiamate, l’amica ha allertato i sanitari. Giunti sul posto, questi ultimi hanno tentato invano di mettersi in contatto con la signora, senza ottenere risposta.

A quel punto, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta forzata la porta d’ingresso, i soccorritori hanno trovato la 77enne distesa a terra. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo i primi accertamenti la causa della morte è attribuibile a un malore.