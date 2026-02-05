Dall’ambulatorio al doposcuola: nuovi servizi di prossimità nel quartiere Sant’Osvaldo

Nel nuovo polo di servizi a Sant’Osvaldo c’è anche l’ambulatorio di quartiere

Più servizi di prossimità, nuove opportunità culturali e occasioni di incontro per la comunità: a Sant’Osvaldo prende forma un nuovo spazio dedicato ai cittadini. Nasce “Sant’Osvaldo da 0 a 100”, iniziativa promossa dall’Associazione 5 Agosto San Osvaldo ODV insieme all’Associazione Piano Terra e al Teatro della Sete. Il progetto è sostenuto dal Comune di Udine nell’ambito del programma “Quartieri in Movimento” e mira a rafforzare le proposte educative, culturali e sociali nel quartiere San Paolo–San Osvaldo.

Un progetto per tutte le generazioni

“Sant’Osvaldo da 0 a 100” propone un calendario articolato di iniziative che abbracciano tutte le fasce d’età. Il programma mette al centro i bisogni di famiglie, bambini, adulti e anziani, con l’obiettivo di valorizzare la dimensione del quartiere come luogo di cura, crescita e relazione. Attraverso questa rete di servizi e iniziative, i promotori intendono rispondere in modo concreto alle necessità del territorio, promuovendo il senso di comunità e contrastando attivamente l’isolamento dei residenti.

Salute, scuola e cultura: i servizi attivati

Tra le attività principali previste dal progetto spicca l’attivazione dell’ambulatorio infermieristico di quartiere, che offrirà un servizio sanitario di prossimità facilmente accessibile a chi risiede nella zona. Sul fronte educativo nasce il nuovo Doposcuola Sant’Osvaldo, dedicato agli alunni dalla terza alla quinta classe della scuola primaria per fornire supporto allo studio e attività educative. Infine, nei mesi di aprile e maggio 2026, il Teatro della Sete curerà “Fioriture”, un corso di lettura ad alta voce rivolto agli adulti e pensato come occasione di crescita personale e condivisione culturale.