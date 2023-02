Anna e Pau pronti ad aprire il loro ristorante a Udine.

Mancano oramai pochi giorni all’apertura di quello che sarà la realizzazione di un grande sogno per Anna e Pau. La coppia ventisettenne, lei friulana lui spagnolo, mercoledì 1 marzo spalancherà infatti le porte di quello che sarà un locale che fonderà alla perfezione la cucina friulana a quella spagnola.

Il nome, CA TAPAS, lascia intendere la possibilità di degustare attraverso assaggini di piatti più o meno elaborati, prelibatezze che arrivano dalla penisola iberica. “L’idea di aprire un locale di tapas è sempre stato il nostro sogno -racconta Anna- sono felice che questa opportunità sia arrivata proprio qui, nella mia Terra natale, così da poter creare una perfetta fusione anche con i prodotti tipici locali, particolarmente ricercarti“.

La giovane coppia si conobbe qualche anno fa proprio in Spagna, nel ristorante stellato Disfrutar, dove Anna vi approdò grazie ad uno stage ideato dalla scuola di pasticceria che frequentava, mentre Tau lavorava già lì “Ho sentito il bisogno di ritornare in Friuli anche per portare il frutto della mia esperienza maturata all’estero, sia in Spagna sia a Londra, dove ho lavorato qualche anno fa”, spiega la ragazza. Oltre all’ innovazione culinaria, la coppia ha voluto dare anche una ventata di freschezza all’arredamento del locale, che si presta ad un contesto raccolto e familiare con i suoi 35 posti a sedere, chiuso da un paio d’anni ma che un tempo era parecchio rinomato e che portava il nome di “Antica osteria al Collio”. “Abbiamo sentito l’esigenza di dare un tocco giovanile con colori vibranti, che ricordano solarità e buonumore”, conclude Anna.